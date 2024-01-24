يحيى خليل يحتفل بعيد الحب مع جمهوره بأوبرا القاهرة والإسكندرية

يستعد رائد موسيقى الجاز الموسيقار يحيى خليل، للاحتفال مع جمهوره بعيد الحب، من خلال حفلين ضخمين يحييهما خلال شهر فبراير المقبل، بدار الأوبرا المصرية، بين القاهرة والإسكندرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

"الدستور" يرصد لكم تفاصيل حفلي يحيى خليل بأوبرا القاهرة والإسكندرية

يحيي الموسيقار يحيى خليل، حفلا ضخما، رفقة فرقته الموسيقية، يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير المقبل، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل، وجاءت بفئة واحدة قيمتها 210 جنيهات.

ومن القاهرة، يسافر خليل، إلى الإسكندرية، لإحياء حفله الثانى المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 23 من نفس الشهر، على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وتطرح إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل وتنقسم إلى فئتين الأولى بمبلغ 210 جنيهات، أما الثانية والأخيرة بقيمة 160 جنيها.

برنامج حفلي يحيى خليل بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفلي فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويقدم خليل لجمهوره برنامجا فنيا مميزا، يضم نخبة من أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم وإلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة.

يحيى خليل

الجدير بالذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، الأمر الذي جعله ضيفا دائما على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى حفلات مسارح دار الأوبرا منذ بنائها بمقرها الحالي، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي باعتباره أول صانع للنجوم في مصر والشرق، وكانت له إسهامات كبيرة في تطوير صناعة الأغنية من حيث إضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل، وأحيا الفترة الأخيرة الكثير من الحفلات داخل مصر وخارجها وألقى الضوء على العديد من المواهب الفنية التي لاقت استحسان الجمهور.