"الحريفة" في الصدارة.. 33.6 مليون جنيه إجمالي إيرادات أفلام دور العرض خلال أسبوع

حققت أفلام دور العرض السينمائي هذا الأسبوع، إجمالي إيرادات بقيمة 33،631،630 جنيهًا في شباك التذاكر، حيث يتنافس 11 فيلم دفعة واحدة على إيرادات موسم رأس السنة.

وجاء في الصدارة هذا الأسبوع فيلم "الحريفة"، إذ حقق حالة رواج كبيرة، وحل صاعدًا فى قمة إيرادات شباك تذاكر السينما، هذا الأسبوع بعد حصد إيرادات بلغت 36 مليون و982 ألف جنيه، إذ اعتلت إيراداته بصورة كبيرة في أسبوعه الرابع بدور العرض السينمائي محققا 16 مليون و462 ألف جنيه.

فيلم "الحريفة" يتصدر الإيرادات

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم الحريفة من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو.

"رحلة 404" لـ منى زكي فى المركز الثاني

وجاءت النجمة منى زكي في المرتبة الثانية بفيلمها الجديد «رحلة 404»، الذي تم اطلاقه بدور العرض الأربعاء الماضي، حيث حققت أمس إيرادات بقيمة 755،330 جنيها؛ لتصل كل إيرادات الفيلم على مدار أسبوع إلى 6 مليون و653 ألف جنيه، لتقع في المركز الثاني خلفا لفيلم الحريفة.

"الإسكندراني" يحافظ على المركز الثالث

وما زال فيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي، يحتفظ بالمركز الثالث في قائمة إيرادات شباك التذاكر، حيث حقق إيرادات أمس الثلاثاء بلغت قيمتها 330،213، ليكون بذلك محققا اجمالي ايرادات 21،934،952 منذ طرحه بالسينمات.

يشارك فى بطولة فيلم الإسكندراني، نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم أحمد العوضي، منهم زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

"أبو نسب" و"عادل مش عادل" يتوسطن إيرادات السينما خلال الأسبوع

وحل فى المركز الرابع النجم محمد عادل إمام، بفيلمه "أبو نسب" وحصد إيرادات هذا الاسبوع وصلت لـ 3،993،538 جنيهًا ليكون بذلك محققا إيرادات وصلت لـ 44،004،813 جنيهًا وهو إجمالى الإيرادات التي حققها منذ انطلاقته خلال 6 أسابيع متواصلة.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز، ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

أما المركز الخامس كان لفيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك، فقد حقق إيرادات وصلت إلى 644،756 جنيه.

"مقسوم" فى المركز السادس

وجنى فيلم "مقسوم"، الذى تقوم ببطولته ليلى علوى، إيرادات بلغت قيمتها 1،622،021 جنيه، والفيلم يقوم ببطولته بجانب ليلى علوى كل من شيرين رضا وسما إبراهيم وتأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

"شماريخ" و"عصابة عظيمة"

وحل فيلم "شماريخ" فى المركز السابع محققا إيرادات وصلت إلى 27،429،040 جنيه، بعد أن حقق اسبوعه الثامن 550،955 جنيه، ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

يلاحقه فى المركز الثامن فيلم "عصابة عظيمة" بطولة النجمة إسعاد يونس، إذ حقق أمس الثلاثاء 44،184 جنيهًا، وبذلك يصبح إجمالى إيرادات الفيلم مبلغ 3،558،394 جنيهًا خلال 4 أسابيع منذ عرضه بالسينمات.

فيلم "عصابة عظيمة" من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، فرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج وائل إحسان، وتأليف هاجر الإبياري.

"الملكة" و"أنا وابن خالتى" و"ليه تعيشها لوحدك"

أما المركز التاسع، لفيلم "الملكة" بطولة الفنانة هالة صدقي، فقد حقق أمس الثلاثاء، إيرادات بقيمة 6،857 جنيه، ليكون محققا بذلك إجمالى إيرادات 456،953 جنيها، خلال اسبوعين.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرون، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة».

فيما حقق فيلم "أنا وابن خالتي" للنجمين سيد رجب، وبيومي فؤاد، إيرادات وصلت لـ 2،144،000 بعدما حقق أمس الثلاثاء مبلغ 4،987 جنيهًا.

ويعد فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة جماعية لعدد من النجوم، كما أنه يجمع سيد رجب، وبيومي فؤاد، بعد فيلم "وقفة رجالة".

فيلم "أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد، وسيد رجب، كل من: ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

وجاء في النهاية فيلم "ليه تعيشها لوحدك" الذي حقق إيرادات ضعيفة للغاية في منافسته على إيرادات ليلة أمس الثلاثاء، والتي جعلته في أواخر ترتيب البوكس أوفيس المصري، بإجمالى إيرادات 575،091 جنيه.

فيلم «ليه تعيشها لوحدك» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبوضيف، ومحمد رضوان، وأمينة شلباية، من إخراج حسام الجوهري.