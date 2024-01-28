"الحريفة" فى الصدارة.. قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر أمس

تشهد دور العرض السينمائية في مصر منافسة شرسة بين عدد من الأفلام الجديدة التي تم طرحها بالتتابع خلال موسمي رأس السنة الجديدة وإجازة منتصف العام الدراسي.

وحققت الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائية مجتمعة أمس السبت، إيرادات بلغت قيمتها 4.869.590 جنيه.

وفيما يلي نقدم لكم قائمة إيرادات أفلام دور العرض السينمائية

قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر



حقق فيلم "الحريفة"، أمس، إيرادات بلغت قيمتها 2.260.332 جنيه، ليأتى فى المركز الأول متصدرًا القائمة بفارق كبير عن كل الأفلام المعروضة، ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو كزبرة، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رءوف السيد.



يلاحقه فيلم رحلة 404، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 1.142.443 جنيه، وهو من بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول.

الرحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.



بينما حقق فيلم أبونسب من بطولة محمد إمام أمس السبت، إيرادات بلغت قيمتها 531.816 جنيه.

"أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.



وحصد فيلم "الإسكندراني" إيرادات بلغت قيمتها 500.944 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.



وجنى فيلم "مقسوم"، الذى تقوم ببطولته ليلى علوى، إيرادات بلغت قيمتها 97.278 جنيه، والفيلم يقوم ببطولته بجانب ليلى علوى كل من شيرين رضا وسما إبراهيم وتأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.



وحقق فيلم "شماريخ" إيرادات وصلت إلى 87.227 جنيه، ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.



أما فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك، فقد حقق إيرادات وصلت إلى 79.529 جنيه.

فيما حقق فيلم "ليلة العيد" إيرادات بلغت قيمتها 79.101 جنيه.

الفيلم يقوم ببطولته كل من يسرا وسيد رجب وعبير صبرى وريهام عبدالغفور وأحمد خالد صالح ونجلاء بدر، وتأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

وحصد فيلم "أنا وابن خالتى" إيرادات بلغت قيمتها 15.030 جنيه، والفيلم بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، على لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.



بينما جنى فيلم "الملكة"، والذى تقوم ببطولته هالة صدقي، إيرادات بلغت قيمتها 10.888 جنيه، والفيلم يقوم ببطولته كل من هالة صدقى ورانيا يوسف ودينا وبدرية طلبة وإخراج سامح عبدالعزيز.

وحقق فيلم "ليه تعيشها لوحدك" إيرادات بلغت قيمتها 2937 جنيهًا.

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري، وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.