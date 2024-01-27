تعرف على أدوار نجوم مسلسل "حدوتة منسية" قبل انطلاق عرضه على "cbc"
استطاع أبطال مسلسل “حدوتة منسية”، والذي تخوض بطولته النجمة سوسن بدر جذب انتباه الجمهور منذ طرح البرومو الدعائي للعمل وخطف أبطال العمل أنظار الجمهور بأدوارهم المميزة والمختلفة عن سابق أعمالهم الدرامية الأخرى.
يدور مسلسل “حدوتة منسية” حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هى المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيرت" الذي دخل السجن بسبب قضية هى شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.
"حدوتة منسية" يعرض من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساء ويضم 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، هبة عبدالغني، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.
ويرصد الدستور في السطور التالية أدوار أبطال مسلسل حدوتة منسية.
أدوار نجوم مسلسل حدوتة منسية على cbc
- تجسد سوسن بدر دور سعاد وهي أرملة لديها 5 أبناء تدخل معهم في صراع بسبب الميراث.
- هشام إسماعيل يجسد دور الابن الأكبر لسوسن بدر الذي يحاول احتواء خلافات أشقاؤه.
- محمد علي رزق يجسد دور دكتور عمر النادي احد أبناء سوسن بدر الذي يدخل في صراع معها ومع اشقاؤه
- أحمد فهيم يجسد دور البلطجي خيرت طوفان الذي يخرج من السجن ليقوم بابتزاز سعاد وابنائها بسبب قصة قديمة تكشف عنها الأحداث.
- أمير صلاح الدين يجسد دور البلطجي عاطف البوشي.
- عبير صبري تجسد دور هبة زوجة هشام إسماعيل ضمن أحداث المسلسل.
- ريم سامي تجسد دور الشقيقة الصغرى المغلوبة على أمرها وتتعاطف مع والدتها وتغمرها بحبها.
- هبه عبد الغني تجسد دور دجالة تدعي هالة وتقدم شخصية جديدة ومختلفة.