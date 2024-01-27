تعرف على أدوار نجوم مسلسل "حدوتة منسية" قبل انطلاق عرضه على "cbc"

استطاع أبطال مسلسل “حدوتة منسية”، والذي تخوض بطولته النجمة سوسن بدر جذب انتباه الجمهور منذ طرح البرومو الدعائي للعمل وخطف أبطال العمل أنظار الجمهور بأدوارهم المميزة والمختلفة عن سابق أعمالهم الدرامية الأخرى.

يدور مسلسل “حدوتة منسية” حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هى المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيرت" الذي دخل السجن بسبب قضية هى شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.

"حدوتة منسية" يعرض من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساء ويضم 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، هبة عبدالغني، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.



ويرصد الدستور في السطور التالية أدوار أبطال مسلسل حدوتة منسية.

أدوار نجوم مسلسل حدوتة منسية على cbc