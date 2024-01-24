ليلى علوى": هند فى "مقسوم" تختلف عن شخصيتى

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بدورها في فيلم "مقسوم"، حيث كانت سعيدة ومتحمسة لفكرة الفيلم منذ بدء تصويره.

وأضافت ليلى علوي، أن المخرجة كوثر يونس لديها طاقة كبيرة هائلة وطموح ضخم أحيانا أكثر من اللازم.

وأكدت أن الكاتب والمنتج هيثم دبور نجح بشكل كبير في كتابة الشخصية وأحداث الفيلم لدرجة تصديق كل المشاهد والشخصيات.

واستكملت: “صعب ماتصدقيش كل الشخصيات والأحداث ودائما سيشعر المشاهد أن كل شخصية من شخصيات الفيلم قابلتوها في حياتكم”.

و تابعت ليلى علوي، خلال لقاء لها عبر برنامج “كلمة أخيرة”،الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلة: "نادرا لما بكون مبسوطة وأنا بتفرج على شغل ليا وأنا انبسطت بفيلم مقسوم فهو فيلم جميل ضحكت وعيطت وحلمت وغنيت ورقصت".

وعن أوجه التشابه بين الصديقات في الواقع والفيلم قالت: “عندي أصدقاء كتير جدا.. الأصدقاء في حياتي هم عائلتي وأقدر الصداقة جدا”.

وعن أوجه الشبه بين شخصية هند وشخصيتها في الواقع قالت: "شخصية هند بعيدة جدا عن شخصيتي في الواقع على الرغم من أنها تمتلك طاقة هائلة لكنها بعيدة عني، ومع ذلك هي حنونة وطيبة جدا ولديها تسامح كبير وكل التفاصيل دي في الشخصية حبتها".

وذكرت أنها قدمت وشعرت في الفيلم بما وصفته بطاقة غريبة ومختلفة، معلقة: "لم أقدمها من ذي قبل بيفكرني بأفلام قدمتها زمان رغم اختلاف الشخصية الخاصة بهند عن ماسبق".

واختتمت: “مبسوطة أن الأطفال حبوا الفيلم ودي أهم حاجة وبيتكلموا عن الأغاني والفكرة ده لوحده حاجة تسبب السعادة”، وذكرت أنها عملت مع كوثر يونس في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصرالله، قائلة: "كنت مطمئنة معاها جدا وهي التجربة الأولى في فيلم روائي طويل ومن أول يوم حسيت بيها كمخرجةة.

فيلم مقسوم

تدور أحداث "مقسوم" في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن عمرو وهبة، من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.