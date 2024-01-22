الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ليه تعيشها لوحدك" يواصل الهبوط.. تعرف على إيرادات شباك التذاكر أمس الأحد

افلام السينما
افلام السينما

تشهد دور العرض السينمائي في مصر، نشاطا ملحوظا وزخم سينمائي كبير في شهر يناير الجاري وذلك بعد طرح عدد من الأفلام الجديدة لنجوم السينما. 

ويتنافس على إيرادات شباك التذاكر المصري 9 أفلام جديدة تم طرحها بالتتابع خلال شهر يناير الجاري. 

وفي منافسة شرسة استطاعت عدد من هذه الأفلام أن تفرض نفسها على الساحة بينما واصل البعض الآخر رحلة الهبوط. 

وخلال هذا التقرير نرصد لكم إيرادات شباك التذاكر المصري أمس الأحد. 

حققت الأفلام السينمائية المعروضة مجتمعة أمس الأحد، إجمالي إيرادات بلغ 2 مليون و642 ألفا و317 جنيها. 

قائمة إيرادات أفلام دور العرض أمس

احتفظ فيلم الحريفة بالمركز الأول الإيرادات شباك التذاكر عن جدارة وحقق الفيلم أمس إيرادات بلغت 1.251.343 جنيه. 

ويقوم ببطولة الفيلم  نور النبوى، كابتن أحمد حسام ميدو، وكزبرة وأحمد غزي ونور إيهاب وعدد آخر من النجوم الشباب وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رءوف السيد. 

 

بينما حقق فيلم "الإسكندراني" إيرادات بلغت قيمتها  599.760 جنيه ليحتل المركز الثانى.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.


وجمع  فيلم"أبونسب" من بطولة محمد إمام إيرادات أمس الأحد بلغت قيمتها 452.553 جنيه.

"أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.


وحقق فيلم "مقسوم" الذى تقوم ببطولته ليلى علوى إيرادات بلغت قيمتها  108.082 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته بجانب ليلى علوى كل من شيرين رضا وسما إبراهيم وتأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

وجمع  فيلم "شماريخ" إيرادات قدرت بـ 84.725 جنيه.

وفيلم شماريخ من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

وحصد فيلم "الملكة" الذى تقوم ببطولته هالة صدقى إيرادات أمس الأحد بلغت قيمتها 52.103 جنيهًا.

والفيلم يقوم ببطولته كل من هالة صدقى ورانيا يوسف ودينا وبدرية طلبة وإخراج سامح عبدالعزيز.
كما حقق فيلم "أنا وابن خالتى" إيرادات بلغت قيمتها  20.087  جنيهًا.

والفيلم بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، على لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبدالوهاب، عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.


وواصل فيلم  "ليه تعيشها لوحدك" رحلة الهبوط إلى القاع  حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها  2742 جنيهًا.

"ليه تعيشها لوحدك"، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤى شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

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