كيف يتناول "حدوتة منسية" الصراع على الميراث بشكل مختلف؟

حقق برومو مسلسل “حدوتة منسية” للفنانة سوسن بدر ردود فعل كبيرة بين الجمهور فور طرحه من قبل الشركة المنتجة للعمل.

ويعد مسلسل “حدوتة منسية” أحد أهم الأعمال الدرامية المطروحة خلال موسم "الأوف سيزون" الذي انطلق في الربع الأخير من العام الماضي.

ويناقش المسلسل العديد من القضايا الحياتية والأسرية لكن يتناول الموضوع الرئيسي للعمل قضية الميراث ولكن بشكل مختلف، حيث حرص المؤلف محمود حمدان على تقديم صورة مغايرة وغير تقليدية لقضية الميراث ورغم أنها قدمت في أكثر من عمل إلا أن مسلسل حدوتة منسية يضع الجمهور امام حيرة خاصة وان الميراث يعد أحد أهم القضايا التي تشغل الرأي العام.

وخلال مسلسل "حدوتة منسية"، يتناول صناع القصة قصة سيدة أرملة تركها زوجها في مأزق كبير بعد أن قام بتخصيص جميع أمواله وممتلكاته لها، مما يحرم أبنائه من الميراث، وتكون هي المتحكمة الأولى والأخيرة في ميراثهم، مما يضعها في موقف يحسد عليه. وبدأ الأبناء في الصراع من أجل كسب رضا الأم والحصول على حصتهم الكاملة من المال، وكان هناك صراع آخر بينهم حول تقسيم مكان الإقامة وكل واحد منهم يسعى لفرض سيطرته على الأسرة، بينما تواجه الأم صراعًا آخر مع أحد البلطجية الذي يخرج من السجن لابتزازها ماليًا من أجل الصمت بشأن جريمة كانت شريكة فيها في الماضي.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية على cbc

ويعرض مسلسل "حدوتة منسية" ابتداءً من السبت المقبل 27 يناير، وسيتم عرضه أسبوعياً من السبت إلى الأربعاء. تم تخصيص مجموعة قنوات cbc مواعيد عرض مميزة للمسلسل حيث يتم عرضه على قناتي cbc وcbc دراما. يذاع المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

أما على قناة cbc دراما فيتم عرضه في تمام الساعة 11 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة "watch it".

قصة وأحداث مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حول العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوة وما ينتج عنها من تحديد مصير كل شخصية، وكيفية تعامل الأم مع تلك المشكلات، التي تمتلك أحد المصانع ولكنها تجد نفسها في مواجهة حتمية مع تلك الصراعات.

يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال وصناع مسلسل حدوتة منسية

ويشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.