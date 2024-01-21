الثلاثاء.. أحمد داود وأسرة "زينهم" فى ضيافة "صاحبة السعادة"

تستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" النجم أحمد داود وأبطال مسلسل "زينهم".

وتكشف الحلقة التي تعرض بعد غدٍ الثلاثاء في الساعة 11 مساءً على شاشة dmc، كواليس تصوير المسلسل داخل "المشرحة".

وروج الفنان أحمد داود للحلقة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ونشر صورة بصحبة الفنانة إسعاد يونس وعلق عليها قائلًا: "يا ترى أنا طالع مع مين؟".

وكان مسلسل "زينهم" قد حقق نجاحًا كبيرًا من انطلاق أولى حلقاته على شاشة قنوات ON.

ورغم انتهاء عرض العمل على شاشة التليفزيون، إلا أنه ما زال ينافس ضمن قائمة الأعلى مشاهدة في مصر ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية مثل مسلسل حالة خاصة ومسلسل "وبينا ميعاد 2" ومسلسل "العودة" ومسلسل على "باب العمارة".

أحداث وقصة مسلسل "زينهم"

وتدور أحداث مسلسل "زينهم" حول عالم الطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى في المستشفيات، ويجسد أحمد داود فيه شخصية طبيب شرعى يتولى إدارة مشرحة، وتتوالى الأحداث في إطار من الإثارة والغموض.

كما يتناول العمل قصصًا مرعبة في إطار تشويقي كوميدي، ويرصد حالة الحب غير المرتبة وغير المنضبطة التي يقع فيها بطلا العمل، فيقع كريم قاسم في حب إنجي أبوالسعود ويقع "داود" في حب سلمى أبوضيف.

أبطال مسلسل "زينهم"

يشارك في مسلسل زينهم عدد من النجوم، يتقدمهم الممثل أحمد داود، مع: كريم قاسم، سلمى أبوضيف، أحمد الرافعي، سلوى محمد على، عماد رشاد، محمد أبوداود، يارا جبران، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج أروما ستديوز بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - تامر مرتضي.