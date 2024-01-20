السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تشييع جنازة شقيقة الكينج محمد منير بعد صلاة الظهر من مسجد الحصرى

محمد منير
محمد منير

تشيع جنازة شقيقة الكينج محمد منير الحاجة سميحة أبا يزيد من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر بعد صلاة الظهر. 

ويتقدم الكينج محمد منير صلاة الجنازة على شقيقته الراحلة على ان تدفن بمقابر العائلة. 

وكانت شقيقة الكينج محمد منير قد رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت. 

ولم تعلن أسرة الكينج محمد منير حتى الآن عن موعد ومكان العزاء. 

وكان الكاتب الصحفي محمود موسي، الصديق المقرب للفنان محمد منير، قد أعلن وفاة شقيقة منير، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمود موسي: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات”.

وتابع: “خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة، ورحم الله الفقيدة وخالص العزاء والمواساة للأسرة”.

آخر أعمال الكينج محمد منير 

وقدم  الكينج  محمد منير مؤخرا أغنية جديدة لدعم أهالي غزة جاء عنوانها "يا فلسطيني"، وقال عنها الكينج: "وسط هذه الظروف التي يشهدها العالم.. لا أملك غير حنجرتي أساندهم بها".

وتحمل الأغنية رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من أجل وطنه ومن كلمات الأغنية:

"أدي الشعب أن حب يرد.. بحجارة بحجارة بحجارة... جندل تأمينك... ينصر دينك يا فلسطيني ".

الأغنية تأليف عصام عبدالله وألحان كامل شريف وتم تصويرها وسيتم عرضها خلال ساعات وقام بإخراجها أحمد عبدالمحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.

وقدم “منير” من قبل عدة أغاني تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية التي هى قضية كل عربي ومنها أغاني "أتحدى لياليك يا غروب " و"القدس" و"العمارة العمارة" و"شجر الليمون".

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