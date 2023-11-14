الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"يا فلسطينى".. الكينج محمد منير يُطلق رسالة دعم لأهالى غزة (فيديو)

محمد منير
محمد منير

أدان المطرب محمد منير جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من شهر.

وقرر الكينح محمد منير التعبير عن استيائه تجاه ما يحدث مع أهل غزة من إبادة جماعية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقدم رسالة دعم للأشقاء في فلسطين.

ويشدو الفنان محمد منير بأغنية جديدة جاء عنوانها "يا فلسطيني"، وقال عنها الكينج:" وسط هذه الظروف التي يشهدها العالم.. لا أملك غير حنجرتي أساندهم بها".

وتحمل الأغنية رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من أجل وطنه ومن كلمات الأغنية:

 " ادي الشعب ان حب يرد ... بحجارة بحجارة بحجارة... جندل تأمينك ... ينصر دينك يا فلسطيني ".

الأغنية تأليف عصام عبدالله وألحان كامل شريف وتم تصويرها وسيتم عرضها خلال ساعات وقام بإخراجها أحمد عبدالمحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.

وقدم “منير” من قبل عدة أغان تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية التي هى قضية كل عربي ومنها أغاني "اتحدي لياليك يا غروب " و "القدس" و "العمارة العمارة" و "شجر الليمون".

 

النجم الكبير محمد منير ر محمد منير أغنية جديدة جاء عنوانها يا فلسطيني يا فلسطيني الشعب الفلسطيني

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