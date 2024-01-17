منى زكي تعود لتصوير "الجواهرجي".. وتنتظر كريم عبد العزيز في "لعب عيال"

تستأنف الفنانة منى زكي تصوير أحداث دورها في الفيلم السينمائي الجديد “الجواهرجي” والذي تقوم ببطولته أمام النجم محمد هنيدي.

وتعود مني زكي لتصوير الفيلم بعد سلسلة من التأجيلات بعد أن قررت الجهة المنتجة للعمل طرحه في موسم صيف 2024.

وعلمت "الدستور" أن منى زكي يتبقى لها 10 مشاهد فقط للانتهاء من تصوير دورها بالكامل.

وكانت وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة قد أربكت حسابات صناع العمل، إذ كان يلعب دروا محوريا ومهما ضمن أحداث الفيلم، وهو ما دفعهم إلى تأجيل التصوير عدة مرات لحين الاستقرار على استكمال دوره بفنان آخر من عدمه.

وتأجل تصوير مشاهد الفيلم النهائية لإجراء بعض التعديلات على السيناريو، ومن المنتظر أن يعرض الفيلم ضمن منافسات موسم الصيف السينمائي.

تفاصيل فيلم الجواهرجي

تدور أحداث “الجواهرجي” في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ما يؤدي إلى دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

فيلم "الجواهرجي" تدور أحداثه الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية، ويشارك في بطولته منى زكي، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

لعب عيال

على جانب آخر، تنتظر مني زكي انتهاء النجم كريم عبد العزيز من تصوير مسلسله الرمضاني “الحشاشين” لتحديد موعد نهائي لبدء تصوير فيلم "لعب عيال" بقيادة المخرج طارق العريان، وهو العمل الذي يسجل عودتها للوقوف أمام النجم كريم عبد العزيز، بعد 14 عاما منذ آخر أفلامها معا "ولاد العم" الذي تم إنتاجه عام 2019 وحقق نجاحا كبيرا وهو من إخراج شريف عرفة.