أحمد حاتم ينتهى من تصوير دوره فى فيلم "المنبر"

انتهى النجم أحمد حاتم من تصوير دوره في فيلم "المنبر"، أمس، بعد 3 شهور من التصوير.

ورفع المخرج أحمد عبدالعال شعار "فركش" ليدخل العمل بعدها مرحلة المونتاج والميكساج استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية، حيث تم تحويل العمل من فيلم وثائقي إلى فيلم سينمائي بمشاركة عدد من النجوم.

ويعتمد العمل على عدد كبير من ضيوف الشرف بجانب أبطال العمل الرئيسيين، ومنهم النجمة زينة وأحمد عبدالعزيز وأشرف زكى وسامح الصريطى وعمرو صحصاح،

الفيلم تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف، وكل من اعتلي منبره العظيم، وكيف واجه الأزهر الاحتلال البريطاني، ويضم مجموعة كبير من الفنانين منهم أحمد حاتم وأحمد عزمى وعمر السعيد وأحمد فهيم وميدو عادل وأيتن عامر.

وقررت الشركة المنتجة لفيلم "المنبر" للنجم أحمد حاتم، والذي يتناول دور الأزهر في مقاومة الاحتلال على مدار العصور، ترجمة الفيلم لأكثر من لغة أجنبية ومنها الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية بجانب العربية، حتى يصل لأكثر عدد من الجمهور حول العالم، ويتفاعلون مع رسالة الفيلم، وإبراز دور الأزهر الشريف.

تفاصيل فيلم "المنبر"

ويستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

أبطال فيلم "المنبر"

ويشارك في فيلم "المنبر" عدد من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وأيتن عامر، كمال أبورية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبدالعال.

ومن المعروف أن الأزهر هو أهم مساجد مصر على الإطلاق، وأحد المعاقل التاريخية لنشر وتعليم الإسلام، كذلك هو واحد من أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي، يعود تاريخ بنائه إلى بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر، بعدما أتم جوهر الصقلي فتح مصر سنة 969م.