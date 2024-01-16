الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد حاتم ينتهى من تصوير دوره فى فيلم "المنبر"

المنبر
المنبر

انتهى النجم أحمد حاتم من تصوير دوره في فيلم "المنبر"، أمس، بعد 3 شهور من التصوير.

ورفع المخرج أحمد عبدالعال شعار "فركش" ليدخل العمل بعدها مرحلة المونتاج والميكساج استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية، حيث تم تحويل العمل من فيلم وثائقي إلى فيلم سينمائي بمشاركة عدد من النجوم.

ويعتمد العمل على عدد كبير من ضيوف الشرف بجانب أبطال العمل الرئيسيين، ومنهم النجمة زينة وأحمد عبدالعزيز وأشرف زكى وسامح الصريطى وعمرو صحصاح، 
الفيلم تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف، وكل من اعتلي منبره العظيم، وكيف واجه الأزهر الاحتلال البريطاني، ويضم مجموعة كبير من الفنانين منهم أحمد حاتم وأحمد عزمى وعمر السعيد وأحمد فهيم وميدو عادل وأيتن عامر.

وقررت الشركة المنتجة لفيلم "المنبر" للنجم أحمد حاتم، والذي يتناول دور الأزهر في مقاومة الاحتلال على مدار العصور، ترجمة الفيلم لأكثر من لغة أجنبية ومنها الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية بجانب العربية، حتى يصل لأكثر عدد من الجمهور حول العالم، ويتفاعلون مع رسالة الفيلم، وإبراز دور الأزهر الشريف.

 تفاصيل فيلم "المنبر"

ويستعرض فيلم "المنبر" وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة. 

أبطال فيلم "المنبر" 

ويشارك في فيلم "المنبر" عدد من النجوم أبرزهم أحمد حاتم، وعمر السعيد، وأيتن عامر، كمال أبورية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبدالعال.
ومن المعروف أن الأزهر هو أهم مساجد مصر على الإطلاق، وأحد المعاقل التاريخية لنشر وتعليم الإسلام، كذلك هو واحد من أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي، يعود تاريخ بنائه إلى بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر، بعدما أتم جوهر الصقلي فتح مصر سنة 969م.

أحمد حاتم النجم أحمد حاتم المنبر احمد حاتم فيلم المنبر تفاصيل فيلم المنبر

مواد متعلقة

نور النبوي: "الحريفة" أثبت نجاح التوليفة الشبابية

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الفلسطينى مع لميس الحديدى على شاشة "ON"

غدا.. أشرف زكي ضيف أميرة بهي الدين في "افتح باب قلبك" على cbc

حكاية أقدم مهرجان للسينما المصرية في برنامج "حديث العرب"

الحريفة يواصل تصدره لقائمة أفلام "البوكس أوفيس" المصري

مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "حالة خاصة" عبر منصة watch it

مى فاروق ضيفة برنامج sold out مع محمود سعد

نجل عبدالناصر وأمير عيد فى "سولد أوت" مع محمود سعد

الأكثر قراءة

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

فى عيد ميلادها الـ44.. ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن "العوضى"

انفصال العوضى وياسمين.. هل صدقت نبوءة خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف؟

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الاداري

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس