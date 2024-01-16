تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الفلسطينى مع لميس الحديدى على شاشة "ON"

أجرت الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج" كلمة أخيرة" على شاشة ON، لقاء مع د محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، عبر الأقمار الصناعية، متحدثًا عن 100 يوم من العدوان علي غزة عن الأوضاع على الأرض ومحكمة العدل الدولية وماذا ننتظر منها وهل يمكن أن تتعرض لضغوط وكيف نبني على التغير فى الرأى العام العالمي.

جهود التنسيق المصرية الفلسطينية

كما يستعرض اللقاء جهود التنسيق المصرية الفلسطينية والتي تنبع من وحدة المصير، كما أشار، كما يكشف، إلى استمرار مخطط التهجير الإسرائيلى للفلسطينيين.

وأيضا الحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب ورؤية السلطة الفلسطينية فى ذلك، الحوار يذاع الليلة، فى برنامج "كلمة أخيرة "مع لميس الحديدي. على شاشه ON في التاسعة والنصف مساء.

كانت الإعلامية لميس الحديدي قد أعلنت، أمس، عن إذاعة حوار مسجل عبر الأقمار الصناعية مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتيه، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

كشف عن الكثير من التفاصيل على الأرض والأوضاع في الأراضي الفلسطينية

قالت الحديدي إن الحوار مهم جدًا ويكشف عن الكثير من التفاصيل على الأرض والأوضاع في الأراضي الفلسطينية بعد مرور 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تابعت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON " أن أشتيه سيتطرق في حواره إلى الرد على المزاعم الإسرائيلية فيما يخص معبر رفح وأن مصر هى المسئولة عن دخول المساعدات لقطاع غزة والتنسيق المصري الفلسطيني ورؤية السلطة الفلسطينية لترتيبات ما بعد الحرب.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع في تمام التاسعة والنصف مساء.

وكانت لميس الحديدي قد استضافت مؤخرا د.غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة حماس للحديث عن 100 يوم من العدوان على غزة، وماذا حققت إسرائيل؟ ورد فعل حماس وخطتها لما بعد الحرب.