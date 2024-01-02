الليلة.. سولاف فواخرجى ضيفة لميس الحديدى فى «كلمة أخيرة»

تحل الفنانة سولاف فواخرجي ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي في حلقة خاصة من برنامج كلمة أخيرة، مساء اليوم على قناة ON.

وتلتقي لميس الحديدي الفنانة سولاف فواخرجي ونجلها في حوار مفتوح.

سولاف فواخرجي في برنامج كلمة أخيرة

وكشفت قناة ON عن كواليس الحلقة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشرت صورا من الحلقة علقت عليها: "انتظروا النجمة سولاف فواخرجي في حوار ما بين الفن والحياة وما قدمته للدراما السورية ممثلة ومخرجة، وتتحدث عن سوريا وصناعة الفن وتجربتها مع الأمومة وظهور خاص لابنها "علي رمضان"،

الليلة 9:30 مساءً في كلمة أخيرة على ON.

برنامج كلمة أخيرة

يذاع برنامج كلمة أخيرة يوميًا من السبت إلى الثلاثاء على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساء.

كلمة أخيرة

آخر أعمال سولاف فواخرجى

يذكر أن الفنانة السورية سولاف فواخرجي انتهت مؤخرا من تصوير فيلمها الجديد بعنوان “سلمى”، الذي تعود به إلى السينما بعد غياب، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع باسم ياخور.

وتجسد “فواخرجي” في الفيلم، الذي يخرجه السوري جود سعيد، شخصية تدعى “سلمى”، التي تعيش مع والد زوجها وابنها وابن أختها، الذي أنقذته من انهيار المبنى الذي يعيش فيه أثناء الزلزال، والذي تسبب في موت والدته، لتصبح “سلمى” بمثابة والدته. سلمى امرأة ريفية بسيطة، لذلك استعدت سولاف للشخصية بأدق تفاصيلها، من الملابس البسيطة والمكياج الذي استغنت عنه في الفيلم.

وغابت النجمة عن الموسم الدرامي الرمضاني 2023 بعد تأجيل مسلسلها “مال القبان”، لعدم الانتهاء من تصويره، ويشاركها في البطولة، النجم السوري بسام كوسا، وخالد القيش.

وقدمت سولاف فواخرجي خلال مسيرتها الفنية أكثر من 100 عمل درامي، من أبرزها مسلسلا “أسمهان” و”كليوباترا”، كما شاركت في بطولة فيلم “حليم” مع الراحل أحمد زكي، و”ليلة البيبي دول” مع الراحلين محمود عبدالعزيز ونور الشريف.