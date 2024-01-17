الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منصة "watch it" تطرح الحلقة 5 و 6 من مسلسل "حالة خاصة"

ابطال مسلسل حالة
ابطال مسلسل حالة خاصة

طرحت  منصة watch it الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل "حالة خاصة"، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل. 

و روجت منصة watch it للحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نشرت برومو الحلقات الجديدة وعلقت عليه : “تفاصيل وأحداث جديدة هنعيشها مع نديم في حلقتين جداد، يلّا اتفرجوا عليهم دلوقتي، مسلسل حالةخاصة من أعمال WATCH IT الأصلية يعرض الآن حصريًا كل أربعاء  12 صباحا".

https://fb.watch/pCLSNXIAzV/?mibextid=UyTHkb

قصة مسلسل حالة خاصة

يتناول العمل قصة نديم أبو سريع وهو الشخص الذي يعاني من التوحد ويقدم حالة استثنائية من الذكاء الذي يجعله يصل لأعلى المراكز في كل مجال يدخل فيه، لكنه مع كل ذلك لا يجد نفسه سعيدا أو يشعر بمدى النجاح الذي يقدمه، ليظل وحيدًا منطويا على نفسه لأبعد الحدود.

ويجسد طه دسوقي، شخصية نديم أحمد أبو سريع، وهو شاب يعاني من مرض التوحد ويحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته، بعد أن تخرج في كلية الحقوق ولم يتم تعيينه في الكلية، لأنه "حالة خاصة"، ويتمنى أن يصبح محاميًا ناجحا، فيتقدم بالعمل في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار التي تجسدها الفنانة غادة عادل.

ابطال مسلسل حالة خاصة 


مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من  بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى. 

حالة خاصة مسلسل حالة خاصة الحلقة 5 و 6 مسلسل حالة خاصة مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة حالة خاصة watch it

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مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل "حالة خاصة" عبر منصة watch it

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