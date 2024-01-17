الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هيثم دبور لـ"الدستور": "مقسوم" فيلم مختلف يعيد البطولة النسائية للسينما المصرية

هيثم دبور
هيثم دبور

قال المؤلف هيثم دبور، إنه كان متخوفا في البداية من تجربة فيلم “مقسوم” لأنها مغامرة خاصة والفيلم يعتمد بشكل كبير على العنصر النسائي. 

 

وأضاف دبور، لـ"الدستور"، “فيلم مقسوم من أصعب التجارب التي قدمتها في السينما خاصة وأنه يعيد البطولة النسائية للسينما المصرية من جديد بعد أن اختفت فكرة البطلة من السوق التجاري للسينما”. 

 

ولفت دبور، إلى أن تحمس أحمد يوسف وكريم الشناوي منتجي العمل له هو ما مهد له الطريق لخروج الفيلم للنور، مؤكدا أنه يحب تقديم كل جديد والتغيير باستمرار في شكل الأعمال التي يقدمها، مشيرا إلى أن فكرة الفيلم تقدم المتغيرات التي تطرأ على علاقات الأصدقاء. 

 

وعن تعاونه مع ليلى علوي وسما إبراهيم وشيرين رضا قال إنهم من أمتع الشخصيات وفي البداية تخوفنا من هذه التجميعة وكيف سيتم إقناعهم بفكرة الفيلم ولكن وجدنا تحمسا كبيرا من جانبهن للعمل سويا. 

 

قصة فيلم مقسوم 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

أبطال فيلم مقسوم 

فيلم "مقسوم" يشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس في أولى تجاربها السينمائية، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

هيثم دبور المؤلف هيثم دبور مقسوم فيلم مقسوم فيلم مقسوم ليلى علوي وشيرين رضا

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