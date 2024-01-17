صبري فواز يشيد بصناع "حالة خاصة": من زمان ما اتفرجتش على تمثيل حلو

أشاد النجم صبري فواز بنجوم وصناع مسلسل "حالة خاصة" الذي يعرض بشكل حصري حاليًا عبر منصة watch it.

ووجه "فواز" الشكر لأبطال المسلسل، وعلى رأسهم طه دسوقي، حيث كتب من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "شكرا يا طه من زمان ما اتفرجتش على تمثيل حلو ويمخمخ كده كل كلمة وريأكشن صادقين ووراهم شغل كتييييير"، ليرد طه دسوقي: "من بعض ما عندكم والله".

استطاع مسلسل "حالة خاصة" أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته عبر منصة watch it وتصدر العمل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it.

ونال طه دسوقي العديد من الإشادات عن دوره بالمسلسل من الجمهور والنقاد، حيث استطاع أن يغير جلده من فنان كوميدي بحت لتقديم دور إنساني أظهر لنا موهبة كبيرة.

قصة المسلسل

يتناول العمل قصة نديم أبو سريع وهو الشخص الذي يعاني من التوحد ويقدم حالة استثنائية من الذكاء الذي يجعله يصل لأعلى المراكز في كل مجال يدخل فيه، لكنه مع كل ذلك لا يجد نفسه سعيدا أو يشعر بمدى النجاح الذي يقدمه، ليظل وحيدًا منطويا على نفسه لأبعد الحدود.

ويجسد طه دسوقي، شخصية نديم أحمد أبو سريع، وهو شاب يعاني من مرض التوحد ويحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته، بعد أن تخرج في كلية الحقوق ولم يتم تعيينه في الكلية، لأنه "حالة خاصة"، ويتمنى أن يصبح محاميًا ناجحا، فيتقدم بالعمل في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار التي تجسدها الفنانة غادة عادل.

أبطال المسلسل



مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.