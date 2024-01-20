السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رئيس المحكمة الدستورية ضيف أسامة كمال في "مساء dmc" الليلة

مساء dmc
مساء dmc

يستضيف الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه "مساء dmc" على قناة "‏dmc"، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مساء اليوم السبت، بالتزامن مع مرور 10 سنوات على بدء العمل بالدستور المصري الذي تم إصداره عام 2014.

يتحدث رئيس المحكمة الدستورية حول ما يتميز به "دستور 2014" والضمانات التي نص عليها لحفظ الحقوق والحريات، وحماية الفكر والإبداع، وغيرها من الضمانات التي تحمي الكرامة الإنسانية للمواطنين، كما يوضح آليات المحكمة الدستورية العليا لحماية نصوص الدستورية.

وبصراحة عالية، يكشف رئيس المحكمة الدستورية العليا 3 اختصاصات لم يمنحها "دستور 2014" للمحكمة الدستورية العليا، رغم العمل بها في بعض دول العالم.

كما يوضح المستشار بولس فهمي، طرق إحالة الدعاوى للمحكمة الدستورية العليا، وهل يمكن تقديم دعوى مباشرة من المواطنين، كذلك يتحدث عن العديد من الأمور التي تتعلق بعمل المحكمة الدستورية العليا.

برنامج مساء DMC 

وعاد الإعلامي أسامة كمال إلى شبكة قنوات DMC، لتقديم برنامج مساء DMC في شهر سبتمبر من عام 2023 والذي يذاع يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء.

وقام الإعلامي أسامة كمال بتقديم برنامج مساء دي إم سى، في بداية انطلاق القناة، وظل في تقديم البرنامج لعدة سنوات قبل أن ينتقل إلى تقديم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور.

يذكر أن برنامج مساء دي إم سى، يعرض كل يوم الساعة التاسعة مساء، على قناة دي إم سى. 

أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال مساء dmc برنامج مساء دي إم سي تقديم أسامة كمال برنامج مساء dmc

مواد متعلقة

بعد تصدره الترند.. طرح "التريلر" الرسمى لفيلم رحلة 404 (فيديو)

هيثم دبور لـ"الدستور": "مقسوم" فيلم مختلف يعيد البطولة النسائية للسينما المصرية

صبري فواز يشيد بصناع "حالة خاصة": من زمان ما اتفرجتش على تمثيل حلو

الليلة.. "الوثائقية" تعرض حلقة من "غرفة عمليات حرب أكتوبر"

منى زكي تعود لتصوير "الجواهرجي".. وتنتظر كريم عبد العزيز في "لعب عيال"

غدا.. عبدالحكيم جمال عبدالناصر يكشف أسرار والده في "ونحكي كمان"

طرح الفيلم السينمائى "مقسوم" بدور العرض فى مصر ودول الخليج.. اليوم

منصة "watch it" تطرح الحلقة 5 و 6 من مسلسل "حالة خاصة"

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

الجيش السودانى يقصف بالمدفعية من قاعدة وادى سيدنا مواقع ميليشيا الدعم السريع

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

سعر الذهب اليوم السبت 20-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية