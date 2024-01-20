رئيس المحكمة الدستورية ضيف أسامة كمال في "مساء dmc" الليلة

يستضيف الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه "مساء dmc" على قناة "‏dmc"، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مساء اليوم السبت، بالتزامن مع مرور 10 سنوات على بدء العمل بالدستور المصري الذي تم إصداره عام 2014.

يتحدث رئيس المحكمة الدستورية حول ما يتميز به "دستور 2014" والضمانات التي نص عليها لحفظ الحقوق والحريات، وحماية الفكر والإبداع، وغيرها من الضمانات التي تحمي الكرامة الإنسانية للمواطنين، كما يوضح آليات المحكمة الدستورية العليا لحماية نصوص الدستورية.

وبصراحة عالية، يكشف رئيس المحكمة الدستورية العليا 3 اختصاصات لم يمنحها "دستور 2014" للمحكمة الدستورية العليا، رغم العمل بها في بعض دول العالم.

كما يوضح المستشار بولس فهمي، طرق إحالة الدعاوى للمحكمة الدستورية العليا، وهل يمكن تقديم دعوى مباشرة من المواطنين، كذلك يتحدث عن العديد من الأمور التي تتعلق بعمل المحكمة الدستورية العليا.

برنامج مساء DMC

وعاد الإعلامي أسامة كمال إلى شبكة قنوات DMC، لتقديم برنامج مساء DMC في شهر سبتمبر من عام 2023 والذي يذاع يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء.

وقام الإعلامي أسامة كمال بتقديم برنامج مساء دي إم سى، في بداية انطلاق القناة، وظل في تقديم البرنامج لعدة سنوات قبل أن ينتقل إلى تقديم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور.

يذكر أن برنامج مساء دي إم سى، يعرض كل يوم الساعة التاسعة مساء، على قناة دي إم سى.