السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سما إبراهيم: " مقسوم " فيلم مختلف وحققت حلمي فيه

سما ابراهيم
سما ابراهيم

أعربت الفنانة سما ابراهيم عن سعادتها بردود الأفعال حول فيلم “ مقسوم” الذي انطلق عرضه خلال الأيام الماضية بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية. 

وقالت سما في تصريحات خاصة لـ الدستور الحمد لله على هذا النجاح الملموس بين الجمهور، وأشارت إلى أنها حضرت  للشخصية لوقت طويل لتصل في النهاية للشكل الذي ظهرت به خلال أحداث الفيلم. 

وأضافت أنها رغم تخوفها من التجربة في البداية الا انها حققت حلمها بالعزف والغناء. 

تحدي البطولة

وأكدت أن فيلم مقسوم تحديا لبطلاته خاصة ان السينما في مصر تفتقد وجود افيش للمرأة والحمد لله حققنا المعادلة الصعبة بعودة البطولة النسائية للسينما من جديد. 

وأضافت تشوق الجمهور للعمل سيعطي المنتجين فرصة لإنتاج مثل هذه النوعية من الأفلام مرة أخرى خاصة وأنها ذات حبكة درامية جيدة وشاملة. 

و احتفل أبطال فيلم "مقسوم"، بالعرض الخاص للفيلم، الإثنين الماضى، فى إحدى سينمات 6 أكتوبر وحضر العرض كلا من  ليلى علوى وشيرين رضا وسما إبراهيم وسارة عبدالرحمن وعمرو وهبة والمؤلف هيثم دبور والمخرجة كوثر يونس، وحضر كل من يحيى إسماعيل وكريم الشناوى وياسمينا العبد وجيلان علاء وإسلام إبراهيم ومينا النجار وعلى قاسم وعمرو سلامة، وصدقى صخر. 

أبطال فيلم مقسوم وقصته

والفيلم  بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

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