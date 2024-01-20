السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد فهيم يبدأ تحضيرات "فراولة" وينتظر عرض "حدوتة منسية"

أحمد فهيم
أحمد فهيم

بدأ الفنان أحمد فهيم تحضيرات دوره في المسلسل الدرامي الجديد “فراولة” امام النجمة نيللي كريم، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وقال أحمد فهيم، في تصريحات لـ"الدستور" إنه يقوم حاليا بروفات الترابيزة للمسلسل استعدادا لبدء تصوير العمل خلال أيام. 

وأعرب فهيم عن سعادته بالتعاون مع النجمة نيللي كريم، مشيرا إلى أنه لم يرتبط بأي عمل درامي آخر لموسم رمضان 2024 سوى مسلسل “فراولة” حتى الآن. 

على جانب آخر ينتظر أحمد فهيم عرض المسلسل الدرامي الجديد “حدوتة منسية” يوم السبت المقبل 27 يناير الجاري عبر شبكة قنوات cbc. 

قصة وأحداث مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حول العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوة وما ينتج عنها من تحديد مصير كل شخصية، وكيفية تعامل الأم مع تلك المشكلات، التي تمتلك أحد المصانع ولكنها تجد نفسها في مواجهة حتمية مع تلك الصراعات.

أبطال مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريبًا.

يذكر أن أحمد فهيم شارك في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل “جعفر العمدة”، حيث جسد شخصية سيد العمدة. 

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

أحمد فهيم الفنان أحمد فهيم مسلسل فراولة نيللي كريم مسلسل فراولة حدوتة منسية

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