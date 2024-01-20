السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل " وبينا ميعاد 2".. مواعيد عرض الحلقة السادسة

وبينا ميعاد
وبينا ميعاد

تعرض قناة dmc اليوم الحلقة الجديدة من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني. 

ويتشوق الجمهور لمعرفة ما ستأول له الأحداث بعد أن شهدت الحلقات الخمس التي عرضت الاسبوع الماضيي أحداث ساخنة بين عائلتي وأبناء حسن ونادية. 

موعد عرض الحلقة السادسة مسلسل وبينا ميعاد 2

وتعرض شبكة قنوات DMC الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة السادسة مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء. 

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2

و يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل وبين ميعاد على dmc drama

بينما يعرض على شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

قصة مسلسل وبينا ميعاد 2

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد حول المهندس حسن الرجل الخمسيني الذي يتزوج المهندسة الأرمل نادية السيدة الأربعينية المطلقة عقب قصة حب جمعت بينهما وأحداث مثيرة في أقناع أبنائهم بالزواج والعيش معا في منزل واحد حيث أن نادية لديها 4 بنات وحسن لديه 4 أولاد من زواجهما السابق.

يتناول الجزء الثاني قصص الحب التي جمعت بين أولاد حسن وبنات نادية وكيفية التعامل مع المشاكل التي حدثت نتيجة إقامتهما معا في منزل واحد خاصة مع زواج والديهما وطريقة تفكير كلا منهما المختلفة ورغبته في عدم التأثير على حياة أبنائهم في المستقبل. 

ويستعرض مسلسل "وبينا ميعاد" تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

وكان قد حقق الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد، نجاحا كبيرا وقت عرضه في ديسمبر 2022، ونال إعجاب الجماهير، وتصدر محرك البحث العالمي جوجل، وكان حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة والعائلية طوال فترة عرضه خاصة أنه كان يناقش العديد من القضايا الاجتماعية وكان مناسب لجميع الفئات العمرية. 

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل وبينا ميعاد بطولة كل من شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

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