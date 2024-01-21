محمد على رزق يدخل صراعًا عائليًا فى "حدوتة منسية"

ينتظر الفنان محمد علي رزق عرض مسلسل "حدوتة منسية" على شبكة قنوات cbc، حيث أعرب عن سعادته لطرح العمل على الشاشة، مؤكدًا، لـ"الدستور"، أن المسلسل عمل مختلف ومهم.

ويجسد محمد علي رزق خلال الأحداث دور طبيب يُدعى "عمر" ويدخل في صراع عائلي للحصول على ميراثه.

ويعرض المسلسل ابتداءً من السبت المقبل 27 يناير الجاري، على شاشة cbc ويعرض من السبت إلى الأربعاء.

وخصصت مجموعة قنوات cbc مواعيد عرض مميزة لمسلسل "حدوتة منسية"، حيث يذاع عبر قناتي cbc، وcbc دراما، فيعرض على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في الساعة 8 مساءً، كما تتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

مواعيد إعادة العرض

بينما يعرض على قناة cbc دراما في الساعة 11 مساءً، وتتم إعادته الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

قصة وأحداث مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حول العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوة، وما ينتج عنها من تحديد مصير كل شخصية، وكيفية تعامل الأم مع تلك المشكلات، التي تمتلك أحد المصانع، لكنها تجد نفسها في مواجهة حتمية مع تلك الصراعات.

ويدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث، لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال وصناع مسلسل حدوتة منسية

ويشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبدالغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، علاء قوقة، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.