"الحريفة" ينتزع الصدارة و"ليه تعيشها لوحدك" الأخير.. قائمة إيرادات أفلام السينما أمس

يتنافس عدد من الأفلام الجديدة على إيرادات شباك التذاكر المصري وشهد شهر يناير انتعاشة سينمائية كبيرة بطرح عدد من الأعمال السينمائية لكبار النجوم، واستطاعت أفلام دور العرض السينمائية أن تحقق مجتمعة إيرادات جيدة أمس السبت قدرت قيمتها بـ2.941.758 جنيه.

وانتزع فيلم "الحريفة" صدارة الإيرادات، بينما قبع فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في المركز الأخير.

وخلال هذا التقرير نرصد قائمة إيرادات شباك التذاكر.

قائمة إيرادات شباك التذاكر



حقق فيلم "الحريفة" إيرادات أمس بلغت قيمتها 1.464.391 جنيه ليحتل الفيلم المركز الأول عن جدارة بفارق كبير عن الأفلام المعروضة.

ويقوم ببطولة الفيلم نور النبوى، كابتن أحمد حسام ميدو، وكزبرة وأحمد غزي ونور إيهاب وعدد آخر من النجوم الشباب وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رءوف السيد.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.



بينما حقق فيلم "الإسكندراني" إيرادات بلغت قيمتها 574.063 جنيهًا ليحتل المركز الثانى.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.



وجمع فيلم"أبونسب" من بطولة محمد إمام إيرادات أمس السبت بلغت قيمتها 502.691 جنيهًا.

"أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.



وحقق فيلم "مقسوم" الذى تقوم ببطولته ليلى علوى إيرادات بلغت قيمتها 134.947 جنيهًا.

والفيلم يقوم ببطولته بجانب ليلى علوى كل من شيرين رضا وسما إبراهيم وتأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

وجمع فيلم "شماريخ" إيرادات قدرت بـ105.258 جنيهًا.

وفيلم شماريخ من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

وحصد فيلم "الملكة" الذى تقوم ببطولته هالة صدقى إيرادات أمس السبت بلغت قيمتها 53.186 جنيهًا.

والفيلم يقوم ببطولته كل من هالة صدقى ورانيا يوسف ودينا وبدرية طلبة وإخراج سامح عبدالعزيز.



كما حقق فيلم "أنا وابن خالتى" إيرادات بلغت قيمتها 21.065 جنيهًا.

والفيلم بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، على لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبدالوهاب، عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.



وقبع في المركز الأخير فيلم "ليه تعيشها لوحدك" حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 2869 جنيهًا.

"ليه تعيشها لوحدك"، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤى شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.