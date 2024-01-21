مدينة الإنتاج الإعلامى تعيد الحياة لفيلمى "فضيحة فى الزمالك وقاطع طريق"

ينفذ مركز إحياء التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي حاليًا، أعمال ترميم فيلمي "فضيحة في الزمالك" و"قاطع طريق" واللذين تم إنتاجهما عام 1959.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المدينة وشركة "كنوز السينما" لترميم 50 فيلمًا روائيًا طويلًا من روائع السينما المصرية، بمركز التراث والذي يتم من خلاله، إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان ونقل الصورة إلى تقنية الــ4k ذات الجودة العالية، باستخدام أحدث الأجهزة العلمية والتكنولوجية المطبقة في هذا المجال وذلك بعد أن تعرض الكثير من هذه الأفلام للتلف والقدم بدرجات متفاوتة وأصبحت غير صالحة للعرض بالصورة المرجوة.

يذكر أن مركز إحياء التراث السينمائي قد انتهي وفقًا لهذا البروتوكول، من ترميم عدد من الأفلام ومنها "سواق نص الليل"، "النصاب"، "دلع البنات"، "كباريه الحياة"، "البؤساء" و"أهل القمة "، ويجري فحص باقي الأفلام المقدمة من شركة "كنوز السينما " تمهيدًا لبدء عمليات ترميمها وإعادتها مرة أخرى للحياة بأفضل درجات الجودة للصورة والصوت.

تجهيز عدد من استديوهات الـ4k

على جانب آخر تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي في الفترة الحالية بتجهيز عدد من استديوهات مركز الخدمات الإعلامية التابع لها، بتقنيات الــ4K تمهيدًا لبث القنوات الإخبارية العالمية العاملة في مصر باستخدام هذه التقنيات الجديدة والتي تعد الأحدث في العالم في مجالات البث خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار سياسة مدينة الإنتاج الإعلامي الهادفة إلى تطوير المركز وتحديثه بصورة دائمة، وتزويده بأحدث التقنيات لمواكبة التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجالات البث والنقل التليفزيوني.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الخدمات الإعلامية هو أحد مقرات مدينة الإنتاج الإعلامي وأنشئ بغرض بث القنوات الأجنبية والعربية المقيمة في مصر وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي اشترط عدم البث خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، ويضم عددًا من الاستديوهات، المجهزة بكافة الوسائل التكنولوجية والإمكانيات التي تتيح للقنوات الإخبارية بث برامجها بأعلى مستوى من الجودة وإنجاز المهام الإعلامية على أكمل وجه.