الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدينة الإنتاج الإعلامى تعيد الحياة لفيلمى "فضيحة فى الزمالك وقاطع طريق"

فيلما فضيحة في الزمالك
فيلما فضيحة في الزمالك وقاطع طريق

ينفذ مركز إحياء التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي حاليًا، أعمال ترميم فيلمي "فضيحة في الزمالك"  و"قاطع طريق" واللذين تم إنتاجهما عام 1959.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المدينة وشركة "كنوز السينما" لترميم 50 فيلمًا روائيًا طويلًا من روائع السينما المصرية، بمركز التراث والذي يتم من خلاله، إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان ونقل الصورة إلى تقنية الــ4k ذات الجودة العالية، باستخدام أحدث الأجهزة العلمية والتكنولوجية المطبقة في هذا المجال وذلك بعد أن تعرض الكثير من هذه الأفلام للتلف والقدم بدرجات متفاوتة وأصبحت غير صالحة للعرض بالصورة المرجوة.

يذكر أن مركز إحياء التراث السينمائي قد انتهي وفقًا لهذا البروتوكول، من ترميم عدد من الأفلام ومنها  "سواق نص الليل"، "النصاب"، "دلع البنات"، "كباريه الحياة"، "البؤساء" و"أهل القمة "، ويجري فحص باقي الأفلام المقدمة من شركة "كنوز السينما " تمهيدًا لبدء عمليات ترميمها وإعادتها مرة أخرى للحياة بأفضل درجات الجودة للصورة والصوت.

تجهيز عدد من استديوهات الـ4k

على جانب آخر تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي في الفترة الحالية بتجهيز عدد من استديوهات مركز الخدمات الإعلامية التابع لها، بتقنيات الــ4K تمهيدًا لبث القنوات الإخبارية العالمية العاملة في مصر باستخدام هذه التقنيات الجديدة والتي تعد الأحدث في العالم في مجالات البث خلال الفترة المقبلة.   

ويأتي ذلك في إطار سياسة مدينة الإنتاج الإعلامي الهادفة إلى تطوير المركز وتحديثه بصورة دائمة، وتزويده بأحدث التقنيات لمواكبة التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجالات البث والنقل التليفزيوني.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الخدمات الإعلامية هو أحد مقرات مدينة الإنتاج الإعلامي وأنشئ بغرض بث القنوات الأجنبية والعربية المقيمة في مصر وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي اشترط عدم البث خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، ويضم عددًا من الاستديوهات، المجهزة بكافة الوسائل التكنولوجية والإمكانيات التي تتيح للقنوات الإخبارية بث برامجها بأعلى مستوى من الجودة وإنجاز المهام الإعلامية على أكمل وجه.

فيلم فضيحة في الزمالك فيلم قاطع طريق مدينة الإنتاج الإعلامي الانتاج الإعلامي ترميم افلام

مواد متعلقة

محمد على رزق يدخل صراعًا عائليًا فى "حدوتة منسية"

"الحريفة" ينتزع الصدارة و"ليه تعيشها لوحدك" الأخير.. قائمة إيرادات أفلام السينما أمس

تفاصيل حفل الموسيقار راجح داود على المسرح الكبير بدار الأوبرا

الثلاثاء.. أحمد داود وأسرة "زينهم" فى ضيافة "صاحبة السعادة"

"بين السطور وحدوتة منسية".. أحدث أعمال "المتحدة" على شاشة التليفزيون

أبرزها الرحلة 404 وأنف وثلاث عيون.. قائمة أفلام الأسبوع الأخير من يناير

سما إبراهيم: "مقسوم" فيلم مختلف وحققت حلمى فيه

رئيس المحكمة الدستورية ضيف أسامة كمال فى "مساء dmc" الليلة

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

"توفر 20 مليار دولار سنويًا".. عبدالمنعم السيد يطالب بتحصيل رسوم من ضيوف مصر

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

رجب البنا: اكتشاف الذهب الجديد يتبع المعايير الدولية ويعزز الاقتصاد المحلى

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 25 ألفًا و105 شهداء