الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد فهيم بلطجى ويهدد سوسن بدر فى "حدوتة منسية"

احمد فهيم
احمد فهيم

ينتظر الفنان أحمد فهيم عرض مسلسل  “حدوتة منسية” يوم السبت المقبل على شاشة قنوات cbc. 

وروج فهيم للعمل من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نشر البرومو الدعائي للمسلسل معلقا عليه: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

ويجسد أحمد فهيم خلال أحداث مسلسل حدوتة منسية دور بلطجى يدعى خيري يهدد سوسن بدر بماضيها فهل سيفضح أمرها أم لا. 

من جانبه، أعرب الفنان محمد فهيم عن سعادته اقتراب موعد عرض المسلسل على الشاشة، وقال في تصريحات خاصة للدستور إنه يقدم عملا جديدا ومهما ودورا مختلفا، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي. 

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية 

ويعرض مسلسل "حدوتة منسية" ابتداءً من السبت المقبل 27 يناير، وسيتم عرضه أسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء. تم تخصيص مجموعة قنوات cbc مواعيد عرض مميزة للمسلسل حيث يتم عرضه على قناتي cbc وcbc دراما، يذاع المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

أما على قناة cbc دراما، فيتم عرضه في تمام الساعة 11 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة "watch it".

قصة وأحداث مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حول العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الإخوة وما ينتج عنها من تحديد مصير كل شخصية، وكيفية تعامل الأم مع تلك المشكلات، التي تمتلك أحد المصانع ولكنها تجد نفسها في مواجهة حتمية مع تلك الصراعات.

ويدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال وصناع مسلسل حدوتة منسية

ويشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

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