الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحريفة" يواصل اكتساح إيرادات شباك التذاكر المصرى

الحريفة
الحريفة

يواصل الفيلم السينمائي الجديد الحريفة للنجم الشاب نور النبوي اكتساح إيرادات شباك التذاكر المصري، فقد نجح الفيلم، أمس الأحد، في تحقيق إيرادات بلغت مليونًا و251 ألفًا و343 جنيهًا.

واستطاع الفيلم للأسبوع الثاني على التوالي أن يغرد منفردًا بالمركز الأول في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر المصري متفوقًا على كل الأفلام المعروضة. 

وكان بطل الفيلم نور النبوي قد أعرب عن سعادته بنجاح الفيلم، وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن نجاح الفيلم فاق توقعات صناعه. 

أبطال فيلم الحريفة

"الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقي، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو". 

قصة فيلم الحريفة

"الحريفة" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول لاعب كرة قدم يُدعى "ماجد" يقدم دوره الفنان الشاب نور خالد النبوي، تدفعه ظروف عائلته إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على زملاء من خلفيات اجتماعية مختلفة، وينضم إلى فريقهم لكرة القدم، الذى يشارك فى مباريات داخل الساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون بالفوز بلقب بطولة كبيرة جائزتها المالية مليون جنيه.

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