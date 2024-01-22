الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المركز القومي للسينما يعرض فيلم "الشهيد" احتفالًا بأعياد الشرطة

فيلم الشهيد
فيلم الشهيد

يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر يوم الأربعاء الموافق 24 يناير فيلم" الشهيد" للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما 2020، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة.
يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر يوم الأربعاء الموافق 24 يناير فيلم" الشهيد" للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما 2020، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة. 

أغنية أبطال وأسود

وأطلقت القناة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع يوتيوب أغنية "أبطال وأسود" ضمن الاحتفالات بالعيد الـ72 لعيد الشرطة المصرية الذي يواكب 25 من يناير الجاري.

الأغنية بصوت المطرب وائل الفشني وتقول كلماتها، "السبع خطى وخطوته زلزال.. المصري حر يبان من الأفعال علشانها خطى شق جبال، قدم شهيد يا مصر ليكي وفخر للأجيال".

السبع خطى وخطوته وخطوته زلزال.. المصري حرب يبان من الأفعال وعشانها ضحى خطى شق جبال.. قدم شهيد يا مصر لكي.. وفخر للأجيال، وحوش وأبطال وأسود، في جبال في الصخر نفوت ونهد الأعادي جال ولا بنهاب موت أبطال على النار بنفوت نفديكي يا بلادي. 

السبع خطى وخطوته وخطوته زلزال.. المصري حرب يبان من الأفعال وعشانها ضحى خطى شق جبال.. قدم شهيد يا مصر لكي.. وفخر للأجيال، وحوش وأبطال وأسود، في جبال في الصخر نفوت ونهد الأعادي جال ولا بنهاب موت أبطال على النار بنفوت نفديكي يا بلادي. 

"السبع خطى وخطوته زلزال.. المصري حر يبان من الأفعال علشانها خطى شق جبال، قدم شهيد يا مصر ليكي وفخر للأجيال"

"السبع خطى وخطوته زلزال.. المصري حر يبان من الأفعال علشانها خطى شق جبال، قدم شهيد يا مصر ليكي وفخر للأجيال"

الشهيد فيلم الشهيد أفلام المركز القومي للسينما اعياد الشرطة موعد عرض فيلم الشهيد

مواد متعلقة

جلسات عمل مكثفة لدنيا سمير غانم قبل تصوير "دودي جارد"

أحمد فهيم بلطجى ويهدد سوسن بدر فى "حدوتة منسية"

"ليه تعيشها لوحدك" يواصل الهبوط.. تعرف على إيرادات شباك التذاكر أمس الأحد

"الحريفة" يواصل اكتساح إيرادات شباك التذاكر المصرى

الأربعاء.. العرض الخاص لفيلم منى زكي الجديد "رحلة 404"

تفاصيل أزمة تصريحات مصطفى كامل وتلويحه بالاستقالة

"Watch it" تطرح البرومو الدعائي لمسلسل "إنترفيو"

أبرزهم عز ورمضان.. نشاط سينمائى مكثف بعد الغياب عن الموسم الرمضانى

الأكثر قراءة

عاجل.. «4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

"لقوه مع بنتهم في الشقة"… ضبط سيدة وزوجها طعنا طالبا بالدقهلية

قناة السويس تتدخل وتنقذ سفينة تعرضت لهجوم فى البحر الأحمر

تقرير الطب الشرعي يثبت مواقعة طبيب التجميل لشقيقة زوجته بالإكراه

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة