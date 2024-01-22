المركز القومي للسينما يعرض فيلم "الشهيد" احتفالًا بأعياد الشرطة

يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر يوم الأربعاء الموافق 24 يناير فيلم" الشهيد" للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما 2020، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة.

يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر يوم الأربعاء الموافق 24 يناير فيلم" الشهيد" للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما 2020، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة.

أغنية أبطال وأسود

وأطلقت القناة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع يوتيوب أغنية "أبطال وأسود" ضمن الاحتفالات بالعيد الـ72 لعيد الشرطة المصرية الذي يواكب 25 من يناير الجاري.

الأغنية بصوت المطرب وائل الفشني وتقول كلماتها، "السبع خطى وخطوته زلزال.. المصري حر يبان من الأفعال علشانها خطى شق جبال، قدم شهيد يا مصر ليكي وفخر للأجيال".

السبع خطى وخطوته وخطوته زلزال.. المصري حرب يبان من الأفعال وعشانها ضحى خطى شق جبال.. قدم شهيد يا مصر لكي.. وفخر للأجيال، وحوش وأبطال وأسود، في جبال في الصخر نفوت ونهد الأعادي جال ولا بنهاب موت أبطال على النار بنفوت نفديكي يا بلادي.

السبع خطى وخطوته وخطوته زلزال.. المصري حرب يبان من الأفعال وعشانها ضحى خطى شق جبال.. قدم شهيد يا مصر لكي.. وفخر للأجيال، وحوش وأبطال وأسود، في جبال في الصخر نفوت ونهد الأعادي جال ولا بنهاب موت أبطال على النار بنفوت نفديكي يا بلادي.

"السبع خطى وخطوته زلزال.. المصري حر يبان من الأفعال علشانها خطى شق جبال، قدم شهيد يا مصر ليكي وفخر للأجيال"

"السبع خطى وخطوته زلزال.. المصري حر يبان من الأفعال علشانها خطى شق جبال، قدم شهيد يا مصر ليكي وفخر للأجيال"