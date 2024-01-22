الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جلسات عمل مكثفة لدنيا سمير غانم قبل تصوير "دودي جارد"

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

تعقد الفنانة دنيا سمير غانم جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة لفيلمها السينمائي الجديد “دودي جارد”. 

وعلم “الدستور” أن الفيلم تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي حول عمل بطلة الفيلم التي تعمل “جارد” مما يعرضها للعديد من المواقف الكوميدية. 

ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم منتصف شهر فبراير المقبل عقب الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالفيلم من معاينة أماكن التصوير المختلفة وترشيح النجوم المشاركين في البطولة حيث تم اختيار الفنان محمد ممدوح للقيام بدور البطولة انام دنيا سمير غانم في أول تعاون بينهما في السينما. 

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