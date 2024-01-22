الليلة.. الوثائقية تعرض "الريحاني وأسرار القرن العشرين" و"ثنائيات في الفن"

تعرض القناة الوثائقية مساء اليوم أفلام وسلاسل وثائقية، حيث تعرض في تمام الساعة التاسعة مساء حلقة جديدة من السلسلة الوثائقية "ثنائيات في الفن".

وسلسلة "ثنائيات في تاريخ الفن"، التي تبحث في العوالم الخفية لكواليس صناعة الفن الحديث، تسلط الضوء على تفاصيل تكوين أشهر الثنائيات الفنية في التاريخ، مثل علاقة الفنان فان جوخ بالفنان جوجان، وحدود التقارب والاختلاف الأسلوبي بينهما.

كما تستعرض السلسلة شغف الفنانة فريدا كاهلو بفنها، ومدى قربها من الرسام العالمي دييجو ريفيرا، كاشفة عما إذا نتجت عن ثنائيتهما أعمالا فنية ناجحة أم لا، كذلك تتطرق السلسلة إلى العلاقة الفنية والعاطفية المعقدة بين الفنان والرسام العالمي إدوارد مانيه والرسامة الفرنسية بيرت موريزو. كل هذا وأكثر سوف يكتشفه المُشاهد في سلسلة "ثنائيات في تاريخ الفن".

الريحاني

وتعيد القناة الوثائقية، مساء اليوم، عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي “الريحاني.. عشق التراجيديا وانتهى إلى الكوميديا وجمع بين الاثنين”، في العاشرة مساء.

تفاصيل الجزء الأول من فيلم الريحاني

الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "الريحاني"، يتحدث عن قصة حياة نجم الكوميديا نجيب الريحاني، وأبرز الأفلام التي قدمها للسينما المصرية

ويستعرض الفيلم الوثائقي كيف بدأ نجيب الريحاني مشواره الفني، حيث استعرض الفنان محمد صبحي، كيف كانت بداية نجيب الريحاني الفنية.

واستضاف الفيلم الوثائقي عددا من الفنانين وكبار رموز المسرح المصري يتحدثون عن المشوار الفني لنجيب الريحاني وكيف ترك أثرا كبيرا في التاريخ الفني لمصر.

كما يستعرض الفيلم الوثائقي أيضا أبرز التحديات التي واجهت نجيب ث ونجح في تخطى تلك التحديات، والرسائل التي سعى لتوصيلها من خلال الأفلام والمسرحيات التي قدمها.

حلقات السلسلة الوثائقية "أسرار القرن العشرين".

وتعرض أيضا حلقة جديدة من سلسلة أسرار القرن العشرين في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وتدور السلسلة حول شخصيات تاريخية، وأحداث فارقة، ومعارك حربية لا تزال غامضة.

وتحاول السلسلة في عدد من الحلقات، الإجابة عن أسئلة مُحيّرة، مثل: مَن حاول اغتيال أدولف هتلر؟ ومن المُنجّم الذي أنقذ الآلاف خلال الحرب العالمية الثانية؟ وكيف تم فك شفرة إنجما الألمانية؟

كما تكشف السلسلة- في أسلوب مشوِّق- الأسباب التي أدت إلى اندلاع كبرى المعارك في أوروبا خلال القرن الماضي، وتسلط الضوء على الجوانب الإنسانية التي صاحبت تلك المعارك، وتوثق حياة عدد من الأبطال، وعدد آخر من الخونة الذين أدّوا أدوارًا مهمة في أحداثٍ فارقة.