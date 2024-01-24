الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نشر الثقافة.. الدورة الـ55 من معرض الكتاب برعاية "الراديو 9090"

الراديو 9090
الراديو 9090

أعلنت إذاعة الراديو 9090، رعايتها الإعلامية لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55، والتي تقام فعالياته في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل. 

وتأتي رعاية الراديو 9090 للدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، كخطوة مهمة في نشر الثقافة والمعرفة بين مختلف شرائح المجتمع المصري، حيث يحرص الراديو على تقديم محتوى ثقافي هادف يخاطب مختلف الأذواق والاهتمامات.

ويقدم خلال الدورة الحالية من معرض الكتاب، الراديو 9090، تغطية شاملة للعديد من الفعاليات الثقافية، ولقاءات مع الكتاب والمؤلفين والشخصيات الثقافية، والأمسيات الشعرية والغنائية، التي يحييها كبار الفنانين والمطربين.

كما يحرص الراديو 9090 على تغطية فعاليات معرض الكتاب بشكل كامل، من خلال إذاعة التقارير والحوارات مع المشاركين في المعرض.

وتأتي رعاية الراديو 9090 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تأكيدًا على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في نشر الثقافة والمعرفة بين مختلف شرائح المجتمع.

يذكر أن الدورة الـ55 من المعرض تقام تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل عليه مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدورة الخامسة والخمسين من معرض الكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتأتي هذه الدورة تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية معرض كتاب الطفل.

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