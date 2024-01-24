أبرز أحداث مسلسل حالة خاصة الحلقة 7و8 ومواعيد العرض وأبطال القصة

تصدر مسلسل “حالة خاصة الحلقة 7و8 من بطولة غادة عادل وطه دسوقي محركات البحث عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث اوشكت حلقات العمل على الانتهاء.

أحداث مسلسل حالة خاصة الحلقة 7و8

ويبحث الجمهور عن قصة وأحداث مسلسل حالة خاصة الحلقة 7و8ومواعيد عرضه.

كما يتشوق الجمهور لمعرفة الأحداث الجديدة من مسلسل حالة خاصة.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم مواعيد عرض وأحداث مسلسل حالة خاصة وقصته.

يعد مسلسل حالة خاصة أحد الانتاجات الأصلية والحصرية لمنصة watch it وهو مكون من 15 حلقة فقط.

كما يعد مسلسل حالة خاصة أولى بطولات الفنان طه دسوقي المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية.

وتصاعدت أحداث مسلسل حالة خاصة بشكل كبير خلال الحلقة 6 و7 من العمل.

و يواصل نديم “طه دسوقي” في الكشف عن شخصية رام الله التي يتودد الجميع لها في محاولة للارتباط بها.

واتاحت منصة watch it الحلقات 7و 8 من مسلسل حالة خاصة وتكشف الحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة عن تورط نديم في مشكلة كبيرة فهل سيتمكن من الخروج منها ام لا.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

ويعرض مسلسل حالة خاصة من بطولة طه دسوقي وغادة عادل بواقع حلقتين أسبوعيا عبر منصة watch it ويعرض المسلسل في تمام الساعة الثانية عشر صباحا يوم الأربعاء من كل أسبوع.

قصة مسلسل حالة خاصة

يتناول مسلسل حالة خاصة قصة إثبات نظرية أن لكل مجتهدا نصيب مهما كانت ظروف الشخص، فالاجتهاد يجعلك أفضل وتصل بالسعي إلى أعلى المراتب، ولعل شخصيه “نديم أبو سريع خير” دليل على ذلك، باعتباره شخص مصاب بالتوحد ويعاني من العيش بمفرده في العالم، وسط حالة رواج كبيرة من قبل الجمهور الذي تابع الحلقات بشكل شبة يومي على المنصة عقب عرض الحلقات يوم الأربعاء.

أبطال مسلسل حالة خاصة

المسلسل من بطولة طه دسوقي، ويشارك بجانبه مجموعة كبيرة من الممثلين وهما: غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.