الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر Watch It لمشاهدة الحلقة 7 و8

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

يتصدر موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر Watch It ومحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع تطور شخصية نديم في الأحداث ورغبة الجمهور في كشف غموض شخصية رام الله التي يسعى الجميع إلى التودد لها وخطف قلبها والزواج منها وموافقتها على الزواج منهم جميعا.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر Watch It

يترقب الملايين من جمهور الدراما العربية لمعرفة موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر Watch It وعرض الحلقتين السابعة والثامنة لمعرفة من العريس الذي اختارته رام الله للزواج منها لتجديد الإقامة في مصر وعدم ترحيلها.

وقد يعرض المسلسل في تمام الساعة الثانية عشر مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر منصة Watch It واتش إت الرقمية ويمكن للكثيرين متابعة الحلقات عبر شاشتها.

المسلسل تدور أحداثه في إطار ال 10 حلقات حيث يتم عرض حلقتين أسبوعيا وهى التي يفضلها الكثير من المشاهدين حاليا دون مط في الأحداث وذلك نظرا الملل الذي يشعر به المشاهدين في متابعة أحداث مسلسل تصل إلى 30 حلقة دون إحداث رئيسية تؤثر في قصة المسلسل.

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موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة وقصته وأبطاله

 

قصة مسلسل حالة خاصة للفنان طه الدسوقي

تدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخصية نديم الذي يعاني من طيف التوحد ولكنه متفوق دراسيا ورغم ذلك حرم من التعيين في هيئة التدريس بكلية الحقوق بسبب حالته المرضية والذي أصر على التدريب في مكتب محاماة ليصبح أشهر محامي في مصر لذلك اختار مكتب أماني النجار والتي اختارت 5 عناصر من  خريجي كليات الحقوق للتدريب والتنافس على العمل معها.

يقع نديم أثناء عمله في مكتب اماني النجار في حب رام الله والتي تحمل الجنسية السورية ولكنها تتعرف على زوج أماني النجار الذي يرسم عليها لتقع في حبه كما يعرض عليها مدير مكتب أماني النجار في الزواج منها وتحتاج إلى الزواج من شخص مصري لتجديد الإقامة في مصر.

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مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله وكواليس الحلقة السابعة والثامنة

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مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر شاشة DMC وواتش إت

 

أبطال مسلسل حالة خاصة

يشارك في مسلسل حالة خاصة مجموعة من أفضل نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم طه الدسوقي وغادة عادل وهاجر السراج ونبيل علي ماهر وأحمد الأزعر وعلى السبع ولينا إيهاب وحسن أبو الروس والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس المسلسل من تأليف مهاب طارق وموسيقى تصويرية للموسيقار هاني شنودة ومن إخراج عبد العزيز النجار.

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موعد عرض مسلسل بين السطور 

موعد عرض مسلسل حالة خاصة عرض مسلسل حالة خاصة مسلسل حالة خاصة حالة خاصة watch it

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