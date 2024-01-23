الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر شاشة DMC وواتش إت

مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل وبينا ميعاد

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر شاشة DMC عبر المنصات الإلكترونية لاختيار موعد يتناسب مع أعباء حياتهم اليومية خاصة مع تصاعد الأحداث في ظل اندماج عائلة المهندس حسن والمهندسة نادية عقب زواجهما والمشاكل التي نتجت عن هذا الزواج في ظل وجود 8 أبناء في مراحل عمرية مختلفة.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر شاشة DMC

جاءت مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 عبر شاشة DMC والذي انطلق في منتصف شهر يناير الجاري حيث عرضت أولى حلقات الجزء الثاني كما يلي:-

عبر شاشة مجموعة DMC من السبت إلى الأربعاء

العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.
الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية فجرا.
الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي.


عبر شاشة مجموعة DMC Drama من الأحد إلى الخميس

العرض الأول في تمام الساعة الحادية عشر مساء.
الإعادة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم التالي.
الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية الخامسة مساء اليوم التالي.

ويمكن متابعة الحلقات المجمعة طوال أيام الأسبوع يوم الخميس والجمعة الساعة 10 مساء على DMC دراما.

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عرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد عبر Watch It

يمكن للجمهور متابعة حلقات الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد عبر المنصة الرقمية Watch It واتش إت في تمام الساعة الحادية عشر صباحا نظرا لارتفاع نسب المشاهدة اليومية عبر مجموعة قنوات DMC حيث يفضل الشباب متابع الحلقات دون إعلانات ذات وقت طويل.

ويذكر أن مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني يعرض في الأوف سيزون حيث يتنافس مع عدة مسلسلات لقيت ردود فعل واسعة خلال الشهور الماضية على رأسهم مسلسل زينهم ومسلسل بالطو ومسلسل العودة ومسلسل على باب العمارة والتي تنافس فيها مجموعة مميزة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

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قصة مسلسل وبينا ميعاد 2

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني حول المشاكل الاجتماعية التي تخص الطبقة المتوسطة سواء في العمل أو الدراسة أو الحياة اليومية وذلك من خلال عائلة مكونة من 10 أفراد أب وأم و8 أبناء.

المسلسل من بطولة شرين رضا وصبري فواز ومدحت صالح ووفاء صادق وبسمة وهاجر الشرنوبي وكنزي رماح ويوسف الكدواني وأسامة الهادي وأميرة أديب محمد سليمان المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

 

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