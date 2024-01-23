أحمد فهيم يكشف تفاصيل دوره فى مسلسل "حدوتة منسية"

عبّر النجم أحمد فهيم عن سعادته بدوره الجديد في مسلسل "حدوتة منسية" من بطولة النجمة سوسن بدر وعدد كبير من النجوم والمقرر عرضه على شاشات سي بي سي يوم السبت.

وقال “فهيم” في تصريحات لـ"الدستور" إنه يجسد خلال أحداث المسلسل دور بلطجي يدعى خيري، وسيكون دورًا محوريًا ومحركًا للأحداث بشكل كبير.

وأضاف أنه تحمس للشخصية منذ قراءته الأولى للسيناريو؛ فهى شخصية جديدة ومختلفة وتمثل تحديًا جديدًا بالنسبة له، مؤكدًا أنه لم يتردد في قبول الدور لأن به العديد من الخطوط الدرامية التي تجمع بين الشر والإنسانية، وأنه يحرص على اختيار أدواره بعناية ولا تكون مكررة أو متشابهة لتصنع حالة مع الجمهور وتكون لها بصمة وصدى.

تفاصيل مسلسل حدوتة منسية

وأضاف: السيناريو مكتوب بعناية شديدة وأشاد بالمؤلف محمود حمدان، مؤكدًا أنه مؤلف رائع له رؤية ويقدم الشخصيات على الورق بأسلوب سلس يجعلك تقع في حب الشخصية.

وأضاف: المخرج محمد محيي الدين هو من رشحني لشخصية خيري فهذا ليس أول تعاون بيننا خاصة أننا عملنا معًا في مسلسل "جعفر العمدة" حيث كان مخرج أول مساعدًا للمخرج محمد سامي وتربطنا علاقة صداقة وأتمنى له النجاح في أولى تجاربه الإخراجية في الدراما فهو مخرج واعد وسيكون له مستقبل كبير، وعن تعاونه مع الفنانة سوسن بدر قال هي فنانة كبيرة تعلمنا منها كثيرًا داخل الكواليس.

وكشف عن الصعوبات التي واجهته أثناء التصوير قائلًا: “التنقل لأكثر من لوكيشن كان من أصعب الأمور في العمل، خاصة أن المسلسل زخم بالأحداث، لذا فقد تعددت المناطق التي صورت فيه، وتمني فهيم أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور فهو مسلسل مهم وعمل محترم”.