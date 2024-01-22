أبطال مسلسل «حدوتة منسية»: يناقش قضايا الميراث وجحود الأبناء فى مواجهة تسلط الأم

تبدأ قناة «CBC» عرض مسلسل «حدوتة منسية»، فى الثامنة مساء السبت المقبل الموافق ٢٧ يناير الجارى، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، وبطولة عدد كبير من النجوم. وتضم قائمة المشاركين فى بطولة «حدوتة منسية» كلًا من: سوسن بدر، وعبير صبرى، وأحمد فهيم، ومحمود حجازى، وهشام إسماعيل، وطارق صبرى، وريم سامى، ونانسى صلاح، ومحمد على رزق، وأحمد صيام، وأمير صلاح الدين.

وتدور قصة المسلسل حول شخصية «سعاد»، التى يكتب لها زوجها «نادى عثمان» كل ثروته، ويحرم أبناءه من الميراث، فتكون هى المسئولة عن كل شىء، ويتنافس هؤلاء الأبناء على رضاها، لكن يطاردها ماضيها الأليم، ويظهر لها «خيرى»، الذى دخل السجن بسبب قضية هى شريكة فيها، ليطالبها بجزء من هذا الميراث.

«الدستور» التقت أبطال وصنّاع المسلسل، للحديث عن أبرز أسراره وكواليسه.

محمد عزمى: دورى مفاجأة وسيكون محوريًا فى العمل

قال الفنان الشاب محمد عزمى إنه سعيد بالانضمام لأسرة مسلسل «حدوتة منسية»، مضيفًا أنه يلعب دورًا محوريًا فى العمل سيكون مفاجأة للجمهور، وأن المخرج محمد محيى الدين، والشركة المنتجة، رشحاه للمشاركة فى العمل.

وأكد أنه يشعر بالفخر بالوقوف أمام فنانة بحجم النجمة سوسن بدر، التى لم تبخل عليه بأى نصيحة خلال التصوير، وكذلك المخرج محمد محيى الدين الذى وجهه لحفظ دوره وتقديمه بأفضل صورة.

وأضاف: «هناك انسجام كبير بينى وبين الفنان أحمد فهيم، خلال أحداث المسلسل، والود والمحبة كانا يسودان كواليس العمل، والمؤلف محمود حمدان يقدم حبكة درامية ستسعد الجمهور».

عبير صبرى: عمل ملىء بالدراما والإثارة والتشويق

تجسد الفنانة عبير صبرى فى مسلسل «حدوتة منسية» شخصية فتاة شعبية تُدعى «دهب»، متزوجة من هشام إسماعيل، النجل الأكبر للفنانة سوسن بدر خلال الأحداث، وهى امرأة قوية الشخصية، وتدخل فى صراعات مع حماتها، وفق ما قالته لـ«الدستور».

وأضافت الفنانة عبير صبرى: «هذا الدور جديد ومختلف تمامًا عن أى أعمال سابقة، وبه العديد من التحديات الصعبة، لذا استغرقت الكثير من التحضيرات للوصول إلى الشكل النهائى للشخصية».

وكشفت عن أن الشركة المنتجة للعمل هى التى رشحتها للدور، واعدة بأن يكون المسلسل ككل مفاجأة للجمهور، لأنه درامى ويعتمد على الإثارة والتشويق فى نفس الوقت.

وأفادت بأن كواليس المسلسل كانت ممتعة للغاية، وسط ظهور «كيميا خاصة» بين الفنانة سوسن بدر وجميع المشاركين فى العمل، وكأن الجميع عائلة واحدة بالفعل، مضيفة: «أوشكنا على الانتهاء من تصوير العمل خلال الأيام القليلة المقبلة». واختتمت بقولها: «مسلسلات الـ(أوف سيزون) لها مذاق خاص عند الجمهور المصرى، وأستمتع بالعمل فيها».

سوسن بدر: «معمول بحب».. وشعرت بأن الجميع أولادى

كشفت الفنانة سوسن بدر عن تفاصيل دورها فى مسلسل «حدوتة منسية»، مشيرة إلى أنها تجسد دور شخصية تُدعى «سعاد»، وهى أرملة يضعها زوجها فى موقف صعب، بعد أن تركها تواجه مصيرًا مجهولًا مع أبنائهما، بعد أن كتب لها ميراثه بالكامل، فضلًا عن تعرضها لابتزاز بسبب مشكلة قديمة حاولت أن تتناساها لكنها تعود لتطاردها من جديد.

وأضافت الفنانة الكبيرة: «دورى فى المسلسل مميز للغاية، لأننى أجسد دور أم لديها ٥ أبناء، وذلك بشكل مركب ومن خلال تفاصيل وتناقضات كبيرة وجديدة، لم أقدمها من قبل فى أى عمل»، معتبرة أن شخصيتها تشبه العديد من الأمهات التى تضحى من أجل أبنائها، لكن يؤثر ذلك عليهم بالسلب لدرجة الجحود للحصول على المال.

واعتبرت أن شخصية «سعاد» مختلفة، وتراهن بشدة على نجاحها ونجاح العمل ككل، لأنه مسلسل قوى به العديد من التفاصيل المختلفة التى تمس كل أسرة مصرية، ويناقش قضايا اجتماعية وحياتية مهمة، كما أنه «معمول بحب»، وفق تعبيرها.

وواصلت: «سعيدة بالتعامل مع كل طاقم العمل، سواء من هم أمام الكاميرا أو خلفها، وشعرت بالفعل بأنهم جميعًا أبنائى»، مشيرة إلى أنها لم تتخوف أبدًا من التعامل مع المخرج محمد محيى الدين، باعتبار أن المسلسل أولى تجاربه الإخراجية.

وأتمت: «سعدت جدًا بالتعاون مع المخرج، لأنه متعاون ويمتلك رؤية ومتمكن من أدواته بشكل كبير، لذا أتوقع له مستقبلًا واعدًا، وأتمنى العمل معه مرة أخرى»، مشيرة إلى أنها فى كل الأحوال، تهتم بأدق التفاصيل فى أى شخصية تقدمها على الشاشة.

محمود حمدان: توليفة بين الإثارة ومناقشة قضايا اجتماعية جادة

قال المؤلف محمود حمدان إنه كتب سيناريو مسلسل «حدوتة منسية» فى شهرين، وإن حماس الشركة المنتجة للفكرة شجعه على إنجاز مشروع الكتابة فى وقت قصير.

وأضاف أنه كان يرغب فى تقديم عمل اجتماعى عائلى بعد نجاح هذه «التيمة» مع الجمهور المصرى خلال السنوات الأخيرة.

وتابع: «كنت حريصًا على تقديم عمل عن الأسرة المصرية مختلف وغير مشابه لأى عمل آخر، ويجمع بين عنصرى التشويق ومناقشة قضايا اجتماعية جادة، وبالفعل نجحت فى ذلك وأصبح لدينا عمل مثير بأحداث مكثفة تشبه أعمال المنصات الرقمية».

وعن الكيفية التى استلهم بها قصة العمل، قال: «الأحداث تدور حول سعاد الأرملة التى يترك لها زوجها ثروة ضخمة وكتب الميراث بأكمله لها لتواجه العديد من الصراعات مع أبنائها الخمسة بصفتها المتحكم فى الميراث، ثم يطاردها ماضٍ يسبب لها العديد من المشكلات».

وأضاف أنه شارك فى اختيار أبطال العمل مع المخرج محمد محيى الدين والشركة المنتجة، موضحًا أن المسلسل يستهدف موسم «الأوف سيزون».

وأكد أن الشركة المنتجة وفريق العمل كانا على قدر كبير من التعاون والود، لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة نجحت فى تغيير شكل الدراما خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت لدينا أعمال قوية ومتميزة طوال العام، ولم يعد الأمر مقتصرًا على الموسم الرمضانى.

أحمد فهيم: بلطجى يجمع بين الشر والإنسانية

يجسد الفنان أحمد فهيم دور بلطجى يُدعى «خيرى» فى أحداث المسلسل، وسيكون محركًا للأحداث بشكل كبير. وقال «فهيم» إنه وافق على الشخصية فور عرض السيناريو عليه كونها مختلفة عما قدمه وتمثل تحديًا جديدًا له.

وأضاف: «هناك العديد من الخطوط الدرامية التى تجمع بين الشر والإنسانية، وأحرص على اختيار أدوارى بعناية بشرط ألا تكون مكررة أو متشابهة لتصنع حالة مختلفة مع الجمهور». ولفت إلى أن السيناريو مكتوب بعناية شديدة، قائلًا: «المؤلف محمود حمدان له رؤية، ويقدم الشخصيات على الورق بأسلوب سلس». وعن ترشيحه للدور، أكد أن المخرج محمد محيى الدين هو السبب، وليس هذا التعاون الأول بينهما وعملا سويًا فى مسلسل جعفر العمدة، وكان المخرج الأول المساعد لـ«محمد سامى».

وأضاف: «تربطنا علاقة صداقة وأتمنى له النجاح فى أولى تجاربه الإخراجية فى الدراما، فهو مخرج واعد وسيكون له مستقبل كبير».

محمد على رزق: دورى طبيب يدخل فى صراعات عديدة

قال الفنان محمد على رزق إنه يجسد دور طبيب يُدعى «عمر» ضمن أحداث «حدوتة منسية»، وهو أحد أبناء الشخصية التى تجسدها الفنانة سوسن بدر، مشيرًا إلى أن الشخصية تمر بالعديد من المنعطفات والصراعات خلال الأحداث. وأضاف: «المؤلف محمد حمدان يقدم حبكة درامية خلال الأحداث، ستجعل الجمهور متشوقًا لكل حلقة لمعرفة ما سيحدث، والمخرج محمد محيى الدين مريح فى التعامل، ومتفاهم بشكل كبير، ورغم أنها أولى تجاربه الإخراجية فى عالم الدراما التليفزيونية، إلا أنه متمكن بشكل كبير من أدواته وله نظرة مختلفة تجعل كل مشهد فى العمل بمثابة فيلم سينمائى، فهو يهتم بأدق التفاصيل ويهمه فى المقام الأول خروج كل مشهد بأفضل صورة».

وكشف عن أنه تفاجأ بأداء الفنانة الشابة ريم سامى التى تلعب دور شقيقته الصغرى ضمن أحداث المسلسل، مضيفًا أنها موهوبة جدًا وبينهما «كيميا» خاصة، والجمهور سيتفاجأ بدورها فى العمل.

وأشار إلى أن المسلسل يعد العمل الثانى له أمام النجمة سوسن بدر، بعد مسلسل «خيط حرير»، مؤكدًا أنها نجمة كبيرة ولها أسلوب خاص فى التمثيل ويشعر بالارتياح عند الوقوف أمامها.