الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 7

مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل وبينا ميعاد 2

تتصاعدة حة البحث عن موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 7 عبر المنصات الإلكترونية حيث لقيت حلقات الجزء الأول ردود أفعال هائلة بين جمهور الدراما العربية ويرغب عدد كبير من المواطنين في متابعة أحداث الجزء الثاني منذ طرح الشركة المنتجة البوستر الدعائي للمسلسل.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 7

يترقب الملايين من المشاهدين موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 7 خاصة مع تصاعد الأحداث بين الشخصيات حيث خصصت مجموعة قنوات dmc مواعيد مميزة لعرض حلقات المسلسل حيث خصصت قناة dmc الساعة الثامنة مساء للعرض الأول للمسلسل والساعة الواحدة صباحا للإعادة الأولى والساعة الثانية عشر والنصف ظهرا للإعادة الثانية، وذلك من يوم السبت إلى يوم الأربعاء.

وخصصت قناة dmc drama الساعة الحادية عشر مساء لعرض الحلقة للمرة الأولى والساعة التاسعة صباح اليوم التالي لعرض الحلقة للمرة الثانية والساعة الخامسة مساءا لعرض الحلقة للمرة الثالثة من يوم الأحد حتى يوم الخميس فيما تم تخصيص يوم الخميس من الساعة العاشرة مساءا لعرض الحلقات المجمعة.

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أحداث الحلقة السابعة من مسلسل وبينا ميعاد 2 

تتصاعدة الأحداث بين الشخصيات في الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد وذلك من خلال اندماج عائلة المهندس حسن والمكونة من 4 أولاد هم (علي، مراد، طاهر، مصطفي) وعائلة المهندسة نادية والمكونة من 4 بنات هم (أروى، هند، نيلي، ليلي) عقب الزواج وانتقل مناجية وبناتها للإقامة في فيلا حسن.

وفي بداية الأمر اتفق الأولاد الـ 8 على إحباط الزواج وفي النهاية حدثت قصة حب تكللت بالخطوبة بين أروى وعلى والألفة بين باقي الابناء واستمرار الزواج.. الجزء الثاني تدور أحداثه حول المشاكل التي تواجه الطبقة الوسطي في المجتمع المصري.

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رمضان 2024.. فريال يوسف تنضم لأبطال حكاية "شغف" من مسلسل "أسود باهت"

فريق عمل مسلسل وبينا ميعاد 2 

يشارك في الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد العديد من نجوم الفن على رأسهم الفنانة شرين رضا والفنان صبري فواز والفنان مدحت صالح والفنانة وفاء صادق والفنانة بسمة والفنان محمد سليمان والفنان إيهاب فهمي والفنان محمد مهران والفنان هاجر الشرنوبي والفنان أسامة الهادي والفنان يوسف الكدواني المسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإخراج وتأليف هاني كمال.

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