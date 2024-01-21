الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شروط وظائف البريد المصري 2024.. المستندات المطلوبة للتقديم

البريد المصري
البريد المصري

زاد البحث عن شروط وظائف البريد المصري 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وجود 900 وظيفة شاغرة في الهيئة القومية للبريد المصري بجميع محافظات الجمهورية ويستعرض الدستور للقراء رابط وشروط التقديم.

شروط وظائف البريد المصري 2024

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط وظائف البريد المصري 2024 خلال البيان الذي أصدره عن وجود 900 وظيفة شاغرة في كافة محافظات الجمهورية والتي تتلخص فيما يلي:-

شروط التقديم في وظائف المهندسين 

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس الهندسة في إحدى التخصصات المطلوبة والتي تتمثل فيما يلي:-

  • هندسة مدينة.
  • هندسة ميكانيكية.
  • هندسة كهربائية.
  • هندسة اتصالات.
  • هندسة حاسبات.
  • هندسة طبية حيوية.
  • هندسة رزاعي.
  • هندسة كيميائية.
  • هندسة تصنيع.
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رابط التقديم في وظائف التربية والتعليم 2024 وآخر موعد للتقديم

شروط التقديم في وظائف الأخصائيين 

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب للوظيفة والتي تتمثل فيم يلي:-

  • بكالوريوس العلوم.
  • بكالوريوس التجارة.
  • ليسانس حقوق.
  • بكالوريوس التربية.
  • بكالوريوس نظم والمعلومات الإدارية.
  • بكالوريوس الخدمة الاجتماعية.
  • بكالوريوس اللغة عربية.
  • بكالوريوس اللغة الإنجليزية.
  • بكالوريوس اللغة الفرنسية.

شروط التقديم في وظائف الشؤون القانوينية

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات التالية:-

  • ليسانس حقوق.
  • ليسانس شريعة وقانون.

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رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024 وتفاصيل وظائف مترو الأنفاق

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف الشاغرة في البريد 

 

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف الشاغرة في البريد والتي يتم تحميلها في ملف واحد jpg بحجم 1 ميجا والتي تشمل ما يلي:-

  • صورة شخصية للمتقدم.
  • صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية.
  • صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة البريد.
  • المؤهل الدراسي.
  • المؤهل الأعلي إن وجد.
  • كارنية القيد في نقابة المحاميين للمتقدمين لوظيفة المحامي.
  • كارنية القيد في نقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة المهندس.
  • الموقف من الخدمة العسكرية للذكور والخدمات العامة بالنسبة للإناث.
  • شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات الكتكاملة أو إثبات الإعاقة في حالة وجود الإعاقة.
  • إيصال الإيداع البنكي.

ويتم التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/Default_Jobs.aspx.

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