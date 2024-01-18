نالت وظائف التربية والتعليم 2024 المعلن عنها منذ بداية شهر يناير الجاري اهتمام الكثير من المواطنين الراغبين في التقديم فيها ومعرفة خطوات وإجراءات التقديم والشروط المطلوبة لكل وظيفة.

رابط التقديم في وظائف التربية والتعليم 2024 وآخر موعد للتقديم

ننشر في التقرير التالي رابط وظائف التربية والتعليم 2024 وخطوات التقديم فيها مع العلم أن آخر موعد للتقديم هو 31 يناير 2024.

وظائف التربية والتعليم 2024

يكون التقديم في وظائف التربية والتعليم 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة الموجود من هنا.

الضغط على أيقونة الوظائف.

ثم الدخول على الصفحة الثانية للوظائف.

الوصول إلى أيقونة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مع العلم أن كافة الوظائف المطلوبة للصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث وتكون بنظام التعاقد وهي كالتالي:

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة القاهرة

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة جنوب سيناء

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة شمال سيناء

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة مطروح

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الوادى الجديد

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة البحر الأحمر

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الأقصر

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة أسوان

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة قنا

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة سوهاج

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة أسيوط

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة المنيا

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الفيوم

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة بنى سويف

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الجيزة

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الاسماعيلية

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة البحيرة

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة المنوفية

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الغربية

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة كفر الشيخ

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة القليوبية

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الشرقية

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الدقهلية

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة دمياط

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة السويس

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة بورسعيد

معلم مساعد (معلم فصل) بمحافظة الاسكندرية

بعد اختيار الوظيفة التي يتم التقديم فيها من واقع محافظتك يتم الضغط على ايقونة تقديم طلب.

واتباع اجراءات التقديم بتسجيل البيانات المطلوبة سواء الشخصية أو للاتصال أو المؤهل.

شروط التقديم في وظائف التربية والتعليم 2024