بوابة الوظائف الحكومية.. تقديم مسابقة التربية والتعليم والمستندات المطلوبة

البحث عن رابط بوابة الوظائف الحكومية من أكثر الموضوعات أهمية في التوقيت الحالي من أجل التقديم في مسابقة التربية والتعليم والتي تم الإعلان عن بدء التقديم فيها خلال يناير الجاري.

ننشر في التقرير التالي رابط الوصول إلى بوابة الوظائف الحكومية وإجراءات التقديم في مسابقة التربية والتعليم.

بوابة الوظائف الحكومية



يكون الوصول إلى بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من هذا الرابط

https://jobs.caoa.gov.eg

ثم اختيار أيقونة الوظائف التي بها توجد مختلف الوظائف المتاحة حالية في الشركات والهيئات المعلنة.



مسابقة وزارة التربية والتعليم ٢٠٢٤

وبالنسبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم

يكون متاح من الرابط كافة الوظائف المتاحة الخاصة بوزارة التربية والتعليم وهي

1- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الاسماعيلية تعاقد

2- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة البحيرة تعاقد

3- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة المنوفية تعاقد

4- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الغربية تعاقد

5- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة جنوب سيناء تعاقد

6- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة شمال سيناء تعاقد

7- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة مطروح تعاقد

8- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الأقصر تعاقد

9- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة أسوان تعاقد

10- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة قنا تعاقد

11- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الوادى الجديد تعاقد

12- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة البحر الأحمر تعاقد

13- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة سوهاج تعاقد

14- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة أسيوط تعاقد

15- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الجيزة تعاقد

16- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة كفر الشيخ تعاقد

17- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة القليوبية تعاقد

18- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الشرقية تعاقد

19- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة المنيا تعاقد

20- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الفيوم تعاقد

21- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة بنى سويف تعاقد

22- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الدقهلية تعاقد

23- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة دمياط تعاقد

24- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة السويس تعاقد

25- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة بورسعيد تعاقد

26- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة الاسكندرية تعاقد

27- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) بمحافظة القاهرة تعاقد



بعد اختيار الوظيفة الراغب في التقديم فيها

يتم الضغط عليها ويكون موجود الشروط والمهارات الأساسية والتقدير المطلوب والمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم في المسابقة



* الصورة الشخصية

*صورة من الرقم القومي للوجهين ويجب أن تكون سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

* إيصال الإيداع البنكي

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم (وجهين بحسب الاحوال)