استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الإثنين

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الإثنين، بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 6 - 7 قروش للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.61 جنيه للشراء و33.78 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.72 جنيه للشراء و33.90 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.74 جنيه للشراء و33.90 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 12 - 17 قرشا للشراء والبيع في بداية تعاملاته بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 39.04 جنيه للشراء و39.27 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.17 جنيه للشراء، و39.39 جنيه للبيع.

متوسطات أسعار الجنيه الإسترلينى فى البنك المركزى

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.12 جنيه للشراء و39.29 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.42 جنيه للشراء و100.39 جنيه للبيع.. وفقا للبنك الأهلي.