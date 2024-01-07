الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

هل اليوم إجازة في البنوك وعدد الإجازات الرسمية 2024؟

البنك المركزي
البنك المركزي

قرر البنك المركزي المصري أن يكون اليوم اجازة في البنوك العاملة في مصر، وتوقف البنوك تعاملاتها مع المواطنين في الاجازات الرسمية بقرار من البنك المركزي المصري الذي حدد عدد أيام الاجازة في البنوك وتعرضها الدستور في التقرير التالي. 

هل اليوم إجازة في البنوك

يوافق اليوم الأحد اجازة في البنوك العاملة في مصر بقرار من البنك المركزي المصري، حيث تم تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتتوقف التداولات مع أخد اجازة في البنوك، وذلك في الفروع، بينما تعمل ماكينات الصراف الآلي بصورة طبيعية، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024.

وهناك بعض الاجازات الرسمية الاخري تكون اجازة في البنوك أيضًا خلال شهر يناير حيث تعد اجاز عيد الميلاد المجيد الاجازة الثانية في البنوك، وييتم وقف التعامل مع اجازة في البنوك ثالثة خلال شهر يناير وهي إجازة ثورة 25 يناير 2024 والتي توافق يوم الخميس. 

موعد عيد الفطر 2024 وعدد أيام الإجازة الرسمية به

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص 2024؟

الإجازات الرسمية 2024 

تاريخيومالإجازات
7 ينايرالأحدعيد الميلاد القبطي
25 ينايرالخميسثورة 25 يناير
10 أبريلالأربعاءعيد الفطر المبارك
11 أبريلالخميسأجازة عيد الفطر المبارك
25 أبريلالخميسعيد تحرير سيناء
1 مايوالأربعاءعيد العمال
5 مايوالأحدعيد الفصح القبطي
6 مايوالإثنينعيد شم النسيم
15 يونيوالسبتأجازة يوم وقفة عرفات
16 يونيوالأحدعيد الأضحى المبارك
17 يونيوالإثنينأجازة عيد الأضحى المبارك
30 يونيوالأحدثورة 30 يونيو
7 يوليوالأحدرأس السنة الهجرية
23 يوليوالثلاثاءعيد الثورة
15 سبتمبرالأحدعيد المولد النبوى الشريف
6 أكتوبرالأحدعيد القوات المسلحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024.. وباقي الإجازات الرسمية

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