هل اليوم إجازة في البنوك وعدد الإجازات الرسمية 2024؟

قرر البنك المركزي المصري أن يكون اليوم اجازة في البنوك العاملة في مصر، وتوقف البنوك تعاملاتها مع المواطنين في الاجازات الرسمية بقرار من البنك المركزي المصري الذي حدد عدد أيام الاجازة في البنوك وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

هل اليوم إجازة في البنوك

يوافق اليوم الأحد اجازة في البنوك العاملة في مصر بقرار من البنك المركزي المصري، حيث تم تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتتوقف التداولات مع أخد اجازة في البنوك، وذلك في الفروع، بينما تعمل ماكينات الصراف الآلي بصورة طبيعية، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024.

وهناك بعض الاجازات الرسمية الاخري تكون اجازة في البنوك أيضًا خلال شهر يناير حيث تعد اجاز عيد الميلاد المجيد الاجازة الثانية في البنوك، وييتم وقف التعامل مع اجازة في البنوك ثالثة خلال شهر يناير وهي إجازة ثورة 25 يناير 2024 والتي توافق يوم الخميس.

الإجازات الرسمية 2024