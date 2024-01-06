السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل غدا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص 2024؟

إجازة
إجازة

يتساءل المواطنون من خلال مؤشر البحث جوجل عن يوم غد الأحد الموافق 7 يناير 2024 والذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فـ هل إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى المصالح الحكومية والقطاع الخاص؟

هل غدًا إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية 2024

كانت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء نشرت بيانات على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تؤكد أن غدا الأحد 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع العام والقطاع الخاص، احتفالًا بعيد الميلاد، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 .. وباقي الإجازات الرسمية

ومن جانبها، منحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التلاميذ إجازة رسمية غدًا الأحد بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أن تبدأ امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بداية من الاثنين 8 يناير، بعدما كان مقررًا لها أن تبدأ الأربعاء 3 يناير حسب ما قررته الخريطة الزمنية للوزارة فى بداية العام الدراسى 2023 /2024 ابتهاجًا بأعياد الميلاد.

الإجازات الرسمية 2024

إجازات شهر يناير 

- إجازة عيد الميلاد المجيد: 

غدًا الموافق الأحد 7 يناير

- إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية:

 يوم الخميس الموافق 28 يناير

إجازات شهر أبريل 2023

إجازة عيد الفطر المبارك

بداية من  يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل حتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل

إجازة عيد تحرير سيناء:

 يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل

إجازات شهر مايو 2024

إجازة عيد العمال: 

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو

إجازة شم النسيم

 يوم الإثنين الموافق 6 مايو

إجازات شهر يونيو 2024

إجازة عيد الأضحى المبارك

من يوم الاثنين الموافق 17 يونيو وحتى الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024

- إجازة ثورة يونيو: 

الأحد الموافق 30 يونيو 2024

إجازات شهر يوليو 2024

- إجازة عيد رأس السنة الهجرية:

 يوم الاثنين الموافق 8 يوليو

إجازة المولد النبوي الشريف

 يوم الإثنين الموافق 16 يوليو

إجازة ثورة 23 يوليو 1952:

 يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024

إجازات شهر أكتوبر 2024

إجازة انتصارات أكتوبر 1973:

 يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 

يذكر أن قانون العمل منح موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص إجازات مدفوعة الأجر بالأعياد والمناسبات الرسمية.

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