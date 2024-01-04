موعد إجازة نصف العام 2024 ومواعيد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة
زاد السؤال عن موعد إجازة نصف العام 2024 مع استعداد الكثير من الطلاب لأداء امتحانات نصف العام الدراسي ومنهم من بدأ بالفعل الامتحانات وهم صفوف النقل في التعليم الأساسي الرابع والخامس والسادس الابتدائي.
موعد اجازة نصف العام 2024
ننشر في التقرير التالي موعد اجازة نصف العام الدراسي وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن معالم العام الدراسي 2023/2024.
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي الجاري بحيث تكون من السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤ وتستمر لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني من السبت 10 فبراير 2024.
امتحانات الترم الأول 2024
بدأت امتحانات الترم الأول لصفوف النقل الرابع والخامس والسادس بالفعل من الثلاثاء 2 يناير وتنتهي الأربعاء 10 يناير 2024.
ويستكمل الطلاب امتحاناتهم من الثلاثاء 9 يناير 2024 بامتحان مادة العلوم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 10.30 ثم امتحان تكنولوجيا المعلومات من الساعة 11 وحتى الساعة 12.30.
ثم الاربعاء 10 يناير 2024 بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30.
امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات
وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظات الجمهورية من الاربعاء 17 يناير 2024 وتستمر الامتحانات لمدة اسبوع تقريبًا.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
الأربعاء 17 يناير 2024
امتحان مادة اللغة العربية
امتحان مادة التربية الدينية
الخميس 18 يناير 2024
امتحان مادة الجبر
امتحان مادة التربية الفنية
الاحد 21 يناير 2024
امتحان مادة الهندسة
امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الاثنين 22 يناير 2024
امتحان مادة اللغة الانجليزية
الثلاثاء 23 يناير 2024
امتحان مادة العلوم
الاربعاء 24 يناير 2024
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية