الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إجازة نصف العام 2024 ومواعيد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة

امتحانات
امتحانات

زاد السؤال عن موعد إجازة نصف العام 2024 مع استعداد الكثير من الطلاب لأداء امتحانات نصف العام الدراسي ومنهم من بدأ بالفعل الامتحانات وهم صفوف النقل في التعليم الأساسي الرابع والخامس والسادس الابتدائي. 

موعد اجازة نصف العام 2024

ننشر في التقرير التالي موعد اجازة نصف العام الدراسي وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن معالم العام الدراسي 2023/2024. 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء إجازة نصف العام الدراسي الجاري بحيث تكون من السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤ وتستمر لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني من السبت 10 فبراير 2024.

امتحانات الترم الأول  2024 

بدأت امتحانات الترم الأول لصفوف النقل الرابع والخامس والسادس بالفعل من الثلاثاء 2 يناير وتنتهي الأربعاء 10 يناير 2024. 

ويستكمل الطلاب امتحاناتهم من الثلاثاء 9 يناير 2024 بامتحان مادة العلوم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 10.30 ثم امتحان تكنولوجيا المعلومات من الساعة 11 وحتى الساعة 12.30.

ثم الاربعاء 10 يناير 2024 بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30.

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الاسترشادية لجميع المواد

"تعليم دمياط" توضح استعدادات انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات 

وتبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظات الجمهورية من الاربعاء 17 يناير 2024 وتستمر الامتحانات لمدة اسبوع تقريبًا. 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 

الأربعاء 17 يناير 2024 

امتحان مادة اللغة العربية 

امتحان مادة التربية الدينية 

الخميس 18 يناير 2024 

امتحان مادة الجبر 

امتحان مادة التربية الفنية

الاحد 21 يناير 2024 

امتحان مادة الهندسة 

امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 22 يناير 2024

امتحان مادة اللغة الانجليزية 

الثلاثاء 23 يناير 2024 

امتحان مادة العلوم 

الاربعاء 24 يناير 2024 

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية 

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جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثاني الإعدادي بالجيزة 2024

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نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائى 2024

موعد إجازة نصف العام 2024 إجازة نصف العام 2024 امتحانات الترم الاول 2024 امتحانات الشهادة الاعدادية في المحافظات جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة امتحانات الشهادة الإعدادية

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