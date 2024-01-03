نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائى 2024.. هى نماذج استرشادية تقدمها وزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب على لغة الامتحانات التى ستقدم فى الامتحان الفعلى لكى يتم تدريبهم على الأسئلة التى سيقابله مثلها فى أدائه للامتحان الفعلى.

امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائى 2024

تقدم وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمى الذى يمكن الدخول عليها من هنا https://moe.gov.eg/ar/primary6/ مجموعة من النماذج الاسترشادية ومن بينها امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائى 2024 وغيرها من الامتحانات الاسترشادية للصفوف الدراسية المختلفة، والتى يمكن من خلالها أن يتم قياس أداء الطالب عند خضوعه للامتحان الفعلى وخاصة أنه يمكن لأولياء الأمور أن يتابعوا أداء أولادهم وأن يقوموا بدور المراقب عند خضوع أولادهم أو بناتهم لحل الامتحان الاسترشادى.

النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي

هناك العديد من النماذج الاسترشادية التى تقدمها وزارة التربية والتعليم للصف السادس الابتدائى فهناك نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى، متعددة التخصصات وتضم العديد من المواد الدراسية وهناك نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى فى مواد متخصصة:

النموذج الاسترشادي الأول

النموذج الاسترشادي الثاني

النموذج الاسترشادي الثالث

النموذج الاسترشادي الأول لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات

كيفية الدخول على النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي

يستطيع طلاب الصف السادس الابتدائي الاطلاع على نماذج امتحانات نصف العام الدخول على النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي من خلال عدة خطوات

الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/

الدخول على نماذج الطلاب الاسترشادية

البحث عن النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي

اختيار نموذج الامتحانات الذى يريد الطالب التدريب عليه

تحميل ورقة النموذج الاسترشادى لامتحانات الصف السادس الابتدائي