الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائى 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نماذج  امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائى 2024.. هى نماذج استرشادية تقدمها وزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب على لغة الامتحانات التى ستقدم فى الامتحان الفعلى لكى يتم تدريبهم على الأسئلة التى سيقابله مثلها فى أدائه للامتحان الفعلى.

امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائى 2024

تقدم وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمى الذى يمكن الدخول عليها من هنا https://moe.gov.eg/ar/primary6/ مجموعة من النماذج الاسترشادية ومن بينها امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائى 2024 وغيرها من الامتحانات الاسترشادية للصفوف الدراسية المختلفة، والتى يمكن من خلالها أن يتم قياس أداء الطالب عند خضوعه للامتحان الفعلى وخاصة أنه يمكن لأولياء الأمور أن يتابعوا أداء أولادهم وأن يقوموا بدور المراقب عند خضوع أولادهم أو بناتهم لحل الامتحان الاسترشادى.

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الاسترشادية 2024 الترم الأول

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 الاسترشادية لجميع المواد

 

النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 

هناك العديد من النماذج الاسترشادية التى تقدمها وزارة التربية والتعليم للصف السادس الابتدائى فهناك نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى، متعددة التخصصات وتضم العديد من المواد الدراسية وهناك نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى فى مواد متخصصة:

النموذج الاسترشادي الأول 

النموذج الاسترشادي الثاني 

النموذج الاسترشادي الثالث

النموذج الاسترشادي الأول لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات

النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات

كيفية الدخول على  النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي

يستطيع طلاب الصف السادس الابتدائي الاطلاع على نماذج امتحانات نصف العام  الدخول على النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي من خلال عدة خطوات 

الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/

الدخول على نماذج الطلاب الاسترشادية 

البحث عن النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي

اختيار نموذج الامتحانات الذى يريد الطالب التدريب عليه

تحميل ورقة النموذج الاسترشادى لامتحانات  الصف السادس الابتدائي

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جدول امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2024 بالجيزة والقليوبية

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رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الاسترشادية 2024 الترم الأول

 

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