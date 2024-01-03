الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الاسترشادية 2024 الترم الأول

الصف السادس
الصف السادس

تصدر رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الاسترشادية 2024 الترم الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قائمة بحث واهتمام الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع بدء العد التنازلي على حلول موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في جميع المحافظات.

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الاسترشادية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم توافر نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الاسترشادية للترم الأول عبر موقعها الإلكتروني لتدريب الطلاب على نظام وشكل الورقة الامتحانية في جميع المواد.

ويستعرض "الدستور" خطوات تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الاسترشادية للفصل الدراسي الأول في هذا التقرير.

غدًا.. انطلاق امتحانات الصف السادس في محافظة بني سويف

المعتمد رسميًا.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة والجيزة

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الاسترشادية

ويمكن تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الاسترشادية في جميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنا.
  • اختيار أيقونة المنصات التعليمية.
  • الضغط على أيقونة بوابة التعليم الإلكتروني.
  • اكتب المرحلة الابتدائية.
  • اختر الصف السادس الابتدائي.
  • اختر نماذج اختبارات أو اضغط هــــنـــا مباشرة.
  • ستظهر لك نماذج قابلة للاستعراض أو التحميل خاصة بكل مادة.
  • اختر استعراض أو تحميل للمادة التي ترغب في تحميلها.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الجيزة

في السياق ذاته، اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة  جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول للمدارس العربي واللغات، على النحو التالي:-

  • يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
  • يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.
  • يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.
  • يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الجيزة
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