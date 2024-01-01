الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة والجيزة

امتحانات الصف السادس
امتحانات الصف السادس الابتدائي

وضعت محافظتي القاهرة والجيزة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 على أن تبد الامتحانات وتنتهي في يناير الجاري، وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لمواعيد امتحانات صفوف النقل، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة والجيزة.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024  والتي تبدأ غدًا الثلاثاء الموافق 2 يناير وتنتهي يوم الاربعاء 10 يناير، وجاء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة كالتالي:

امتحان اللغة الإنجليزية من 12 حتى 1:30- امتحان التربية الدينية من 2 حتى 3:30 يوم الثلاثاء 2 يناير 2024

امتحان اللغة الرياضيات من 12 حتى 1:30:  يوم الأربعاء 3 يناير 2024

امتحان اللغة العربية من 11 حتى 1:30: يوم الخميس 4 يناير 2024.

امتحان الدراسات الاجتماعية من 12 حتى 1:30- امتحان تكنولوجيا المعلومات من 2 حتى 3:30: يوم الثلاثاء 9 يناير 2024

امتحان العلوم من 10 حتى 11:30- امتحان المهارات المهنية من 12 حتى 1:30: يوم الأربعاء 10 يناير 2024.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 بالفيوم والشرقية

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بالقاهرة والجيزة والإسماعيلية

جدول امتحانات  6 ابتدائي  محافظة الجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة جدول امتحانات 6 ابتدائي  والتي تبدأ  13 يناير 2024 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 16 يناير، وجاء جدول امتحانات 6 ابتدائي كالتالي:

امتحان اللغة العربية مدته ساعتين ونصف، بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة 11 صباحا، امتحان التربية الدينية: ساعة ونصف بداية من الساعة 11.15 صباحا إلى الساعة 12.45 ظهرًا: يوم السبت 13 يناير.

مادة العلوم لمدة ساعة ونصف من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 10 صباحًا، مهارات مهنية لمدة ساعة ونصف من الساعة 10.15 صباحًا إلى الساعة 11.45 ظهرًا:  يوم الأحد الموافق 14 يناير.

امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة 10 صباحًا،  اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف من الساعة 10.15 حتى الساعه 11.45 ظهرًا:  يوم الإثنين الموافق 15 يناير.
امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف، بداية من الساعة 10.15 إلى الساعة 11.45 ظهرًا: يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير.
 

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