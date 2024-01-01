يبدأ غدًا.. جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 بالقاهرة

ارتفعت معدلات البحث عن موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024، وذلك قبل أيام فقط من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 - 2024 الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المخطط الزمني المعلن للعام والي وضع حدود زمنية للامتحانات والإجازات.

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 حيث جاءت مواعيد الامتحانات لطلاب النقل في كافة المراحل التعليمية كما يلي:-

موعد امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024.

موعد امتحانات الصفوف الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2024.

على أن يتم امتحان المواد خارج المجموع لصفوف النقل وفقا لظروف كل إدارة تعليمية ويتم اجراء امتحانات الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.

جدول امتحانات طلاب 4 ابتدائي الترم الأول 2024 بالقاهرة

جاء جدول امتحانات طلاب 4 ابتدائي الترم الأول 2024 في محافظة القاهرة وفقا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني كما يلي:-

يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 انعقاد مادة الرياضيات ومادة المهارات المهنية.

يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 انعقاد مادة الدراسات الاجتماعية ومادة تكمولوجيا المعلومات.

يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 انعقاد مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 انعقاد مادة العلوم ومادة التربية الدينية.

يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 انعقاد مادة اللغة الإنجليزية.

موعد اجازة نصف العام الدراسي 2024

يحصل طلاب المدارس في كافة المراحل التعليمية والجامعات على اجازة نصف العام خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة 15 يوم حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 وذلك وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي.

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