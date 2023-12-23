السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نيفين شحاتة تكشف أهمية تدريس مادة ثانية لطلاب أولى إعدادي ومواصفات أسئلة الامتحانات

نيفين شحاتة
نيفين شحاتة

قالت نيفين شحاتة، مسئول ملف التعليم بالأهرام، إنه يوجد اهتمام كبير من وزير التربية والتعليم  خلال الفترة الماضية بتدريس المادة الثانية لطلاب الصف الأول الإعدادي، مشيرة إلى أنه عقد عدة لقاءات مع السفراء لتدريب المدرسين.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد اهتمام كبير بتدريس اللغة الثانية لطلاب المرحلة الاعدادية لأنه اصبح أمرًا هامًا لتوسيع مداركهم وهذا مطبق في بعض المدارس التكنولوجية. 

وتابعت، أن مرحلة إعداد المناهج تتم عن طريق خبراء متخصصون في هذا الشأن لتكون على أعلى مستوى، كما أن المنهج تم عمله بعناية ليتناسب مع البيئة المصرية. 

خصائص ورقة الأسئلة

وأكدت أنه في الوقت الحالي الطلاب يستعدون لامتحانات نصف العام في يناير المقبل والورقة الامتحانية  ستكون في حدود المقرر الرئيسي وتوزع الأسئلة وفقا للمادة وتغطي مستويات الصعوبة وأن تتدرج من السهل للأصعب، مشيرة إلى أنه سيكون هناك توازنًا بين المستويات المعرفية وتكون محددة في صيغتها وجودة تنسيق الورقة ووجود مسافات وهوامش وعناوين وجودة الطباعة وأسئلة الاختيار من متعدد يكون بها عدد من البدائل وتحديد زمن الامتحان على كل ورقة.

نيفين شحاتة تدريس المادة الثانية الصف الأول الإعدادي توسيع مداركهم المدارس إعداد المناهج ورقة الأسئلة وزير التربية والتعليم

مواد متعلقة

مستشار وزير التعليم العالى: الخطة الاستراتيجية للأنشطة الطلابية تعمل على تأهيل وإعداد الشباب

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

وزير التعليم العالى: بنك المعرفة يهدف لبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات والنهوض بالاقتصاد الوطنى

وزير التعليم العالى يهنئ السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

وزير التعليم: تفعيل حصص المشاهدة بالمنصات التعليمية لحل مشكلة عجز المعلمين

للطلاب من أولى أعدادى حتى 2 ثانوى.. كيف تشترك فى مبادرة أشبال مصر الرقمية؟

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

اعرف قيمة الزيادة.. كيفية الاستعلام عن المعاشات لشهر يناير 2024

في محلات الصاغة.. سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم

ضبط المتهم بتهديد إعلامية شهيرة عبر فيسبوك

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

"موجود بالشارع".. كلب مسعور يثير الرعب في مركز ومدينة زفتى بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم