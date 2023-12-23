نيفين شحاتة تكشف أهمية تدريس مادة ثانية لطلاب أولى إعدادي ومواصفات أسئلة الامتحانات

قالت نيفين شحاتة، مسئول ملف التعليم بالأهرام، إنه يوجد اهتمام كبير من وزير التربية والتعليم خلال الفترة الماضية بتدريس المادة الثانية لطلاب الصف الأول الإعدادي، مشيرة إلى أنه عقد عدة لقاءات مع السفراء لتدريب المدرسين.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد اهتمام كبير بتدريس اللغة الثانية لطلاب المرحلة الاعدادية لأنه اصبح أمرًا هامًا لتوسيع مداركهم وهذا مطبق في بعض المدارس التكنولوجية.

وتابعت، أن مرحلة إعداد المناهج تتم عن طريق خبراء متخصصون في هذا الشأن لتكون على أعلى مستوى، كما أن المنهج تم عمله بعناية ليتناسب مع البيئة المصرية.

خصائص ورقة الأسئلة

وأكدت أنه في الوقت الحالي الطلاب يستعدون لامتحانات نصف العام في يناير المقبل والورقة الامتحانية ستكون في حدود المقرر الرئيسي وتوزع الأسئلة وفقا للمادة وتغطي مستويات الصعوبة وأن تتدرج من السهل للأصعب، مشيرة إلى أنه سيكون هناك توازنًا بين المستويات المعرفية وتكون محددة في صيغتها وجودة تنسيق الورقة ووجود مسافات وهوامش وعناوين وجودة الطباعة وأسئلة الاختيار من متعدد يكون بها عدد من البدائل وتحديد زمن الامتحان على كل ورقة.