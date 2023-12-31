الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 بالفيوم والشرقية

امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الإعدادي

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 محور اهتمام مئات الألاف من الطلاب وأولياء أمورهم في كافة محافظات الجمهورية، وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 لطلاب النقل والشهادة الإعدادية وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 

وضعت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 وذلك لتوزيعه على الإدارات التعليمية والمدارس حيث جاء جدول 2 إعدادي بمحافظة الفيوم كما يلي:-

  • يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.
  • يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.
  • يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الهندسة.
  • يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء.

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جدول امتحان 2 إعدادي بمحافظة الشرقية 2024

  • يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.
  • يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة ومادة اللغة الإنجليزية.
  • يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة العلوم ومادة التربية الفنية ومادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحان 2 إعدادي بمحافظة المنيا 2024

  • يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.
  • يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 امتحان مادة العلوم والتربية الفنية.
  • يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والهندسة.
  • يوم الاثنين الموافق 15 يناير2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
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جدول امتحان 2 إعدادي بمحافظة كفر الشيخ 2024

  • يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والحاسب الآلي.
  • يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 امتحان مادة العلوم وامتحان مادة التربية الدينية.
  • يوم الاثنين الموافق 15 يناير2024 امتحان مادة الهندسة وامتحان التربية الفنية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

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