الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظتى القاهرة والجيزة 2024

لجان امتحانات
لجان امتحانات

أعلنت المديريات التعليمية عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 2024، وننشر فى التقرير التالى مواعيد امتحانات طلبة الشهادة الإعدادية بمحافظتى القاهرة والجيزة 2024.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2024

يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الأربعاء 17 يناير 2024 بمادة اللغة العربية والخط، والخميس 18 يناير 2024 يؤدي الطلاب امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحد 21 يناير 2024 الهندسة والإثنين 22 يناير المقبل مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يناير العلوم والتربية الفنية، والأربعاء 24 يناير 2024 الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية الرياضية.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2024

كما حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة موعد امتحانات طلبة الشهادة الإعدادية 2024، حيث تبدأ الامتحانات 17 يناير المقبل بمادة اللغة العربية والخط، و18 يناير يؤدي الطلاب امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأحد 21 يناير 2024 الجبر والإحصاء والتربية الفنية، و22 يناير يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم والثلاثاء 23 يناير 2024 الهندسة، والأربعاء 24 يناير المقبل مادة اللغة الأجنبية. 

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